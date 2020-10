Büyükşehir Danışma Merkezleri ile Vatandaşa “Yanınızdayız” Diyor

Yerel yönetimler olarak vatandaşların her alanda yanlarında olmak için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi oluşturduğu Aile, Kadın Danışma Merkezi ve Psikolojik Danışma Hattı ile de vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Özellikle nüfusun fazla olduğu ilçelerde hayata geçirilen danışma merkezleri destek almak isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sorunlarını dinliyor. Alanında uzman ekiplerin yaptığı görüşmelerle vatandaşlara yardımcı olunmaya çalışılıyor. Dünya’da ve ülkemizde yaşanan salgın nedeni ile özellikle aile ve kadın danışma merkezlerindeki yüz yüze görüşmelere ara verilirken psikolojik danışma hattı aktif olarak çalışıyor. Pandemiden ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenen ve her konuda konuşmak isteyen vatandaşlar Psikolojik danışma hattını arayabiliyor.

Muğla Büyükşehir Aile Danışma Merkezi’nde ailelerin sosyal anlamda gelişmesi ve güçlenmesi, aile üyelerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla farklı yaş gruplarına (çocuk- ergen- yetişkin) hitap eden psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor. Kadın Danışma Merkezi ise son yıllarda artan kadına şiddet konusunda kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri ve psikolojik destek alabilmeleri amacıyla oluşturuldu. COVİD 19 salgını sürecinde Muğla’da eve kapanan vatandaşlar için, salgın sonucu oluşan sorunların çözülmesi ve vatandaşların psikolojilerini güçlü tutmak için de psikolojik danışmanlık hattı hizmete geçirildi. Hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların 444 48 01 numaralı telefondan randevu almaları, psikolojik danışma hattı içinde verilen numaraları aramaları yeterli.

Muğla’da yaşayan vatandaşların huzuru, mutluluğu, sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hemşehrilerinin herkese anlatamadığı, sıkıntılarını paylaşamadığı, bir dost ya da bir omuz aradığı durumlarda Büyükşehir danışma merkezlerinin yanlarında olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Dünya, ülkemiz zor ve belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımız bir tarafta sağlığıyla ilgili yüzyılda bir yaşanabilecek salgınla uğraşırken diğer tarafta ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuşuyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen karamsar ve umutsuz olmaya hakkımız yok.

Büyükşehir ailesi olarak birçok konuda olduğu gibi aile, kadın ve psikolojik danışma merkezlerimiz ile de vatandaşlarımızın yanındayız. Toplumun en önemli yapı çekirdeği olan aile müessesinde yaşanan herhangi bir olumsuzluk, son zamanlarda kadınlarımıza yönelik artan şiddet olayları, kimselere anlatamadıkları özel durumları ve içindekileri birilerine anlatıp o yükten kurtulma isteği gibi durumlar için alanlarında uzman ekiplerimiz görevlerinin başında. Siz hemşehrilerimizin sorunlarının çözülmesi, yüzünüzdeki gülümseme bizler için her şeyden daha önemli. Mutlu ve sağlıklı bireyler, sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü Muğlalılar için her zaman yanınızdayız” dedi.