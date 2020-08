Büyükşehir Tekeler Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Tekeler Mahallesi Muhtarı Ersin Erçetin, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, "İdeallerim doğrultusunda mahallemize, vatandaşlarımıza hizmet ediyorum. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımızı Özlem Çerçioğlu’na mahallemize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Tekeler Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erçetin "Mahallemizde bayramdan önce sondaj çalışması yapıldı. Çok güzel de su çıktı. Bir sondaj çalışmamız daha olacak, bugün ASKİ ekipleri geldi ve yeni bir çalışma yapmaya başladı. Mahallemizde ayrıca yol genişletme çalışması da yapılıyor. Bu yolu muhtarlığı zamanında dedem açtırmış. Yolun genişletilmesi de benim dönemime nasip oldu. Yapılmasını istediğimiz birkaç projemiz daha var. Bu projelerimiz için yer bakmaya başladık, onların da yakın zamanda yapılacağa inancımız tam" ifadelerini kullandı.

AYBA’nın ve ASKİ’nin yürüttüğü çalışmalardan da çok mutlu olduklarının altını çizen Erçetin "AYBA personeli yaşlılarımıza davranışları olsun, ilgi-alaka olsun, saygıda kusur etmiyorlar. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. ASKİ’nin tüm personeli gece-gündüz demeden haftanın her günü her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda. Büyükşehir Belediyesi’nin ve ASKİ’nin çalışanlarının emeklerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Diğer taraftan Aydın’ın her yerinde olduğu gibi Karpuzlu’da ve Tekeler Mahallesi’nde de Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyen kitleri dağıtılmaya devam ediyor.