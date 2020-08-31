YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir Tekeler Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Tekeler Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Tekeler Mahallesi Muhtarı Ersin Erçetin, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, "İdeallerim doğrultusunda mahallemize, vatandaşlarımıza hizmet ediyorum.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Tekeler Mahallesi Muhtarı Ersin Erçetin, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, "İdeallerim doğrultusunda mahallemize, vatandaşlarımıza hizmet ediyorum. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımızı Özlem Çerçioğlu’na mahallemize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.
Tekeler Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erçetin "Mahallemizde bayramdan önce sondaj çalışması yapıldı. Çok güzel de su çıktı. Bir sondaj çalışmamız daha olacak, bugün ASKİ ekipleri geldi ve yeni bir çalışma yapmaya başladı. Mahallemizde ayrıca yol genişletme çalışması da yapılıyor. Bu yolu muhtarlığı zamanında dedem açtırmış. Yolun genişletilmesi de benim dönemime nasip oldu. Yapılmasını istediğimiz birkaç projemiz daha var. Bu projelerimiz için yer bakmaya başladık, onların da yakın zamanda yapılacağa inancımız tam" ifadelerini kullandı.
AYBA’nın ve ASKİ’nin yürüttüğü çalışmalardan da çok mutlu olduklarının altını çizen Erçetin "AYBA personeli yaşlılarımıza davranışları olsun, ilgi-alaka olsun, saygıda kusur etmiyorlar. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. ASKİ’nin tüm personeli gece-gündüz demeden haftanın her günü her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda. Büyükşehir Belediyesi’nin ve ASKİ’nin çalışanlarının emeklerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Diğer taraftan Aydın’ın her yerinde olduğu gibi Karpuzlu’da ve Tekeler Mahallesi’nde de Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyen kitleri dağıtılmaya devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
13:14
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Kemer Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nihat Aydın Söke Gençlikspor’un Gönüllü Teknik Adamı Oldu
Nihat Aydın Söke Gençlikspor’un Gönüllü Teknik Adamı Oldu
Bu Da İncirli Dondurma
Bu Da İncirli Dondurma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.