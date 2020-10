Büyükşehir vatandaşları Floor Curling ile tanıştırdı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Floor Curling branşının tanıtımı yapılarak, kurulan oyun alanında spor etkinliği gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Haftası nedeniyle sporun çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla sporcular, öğrenciler ve her yaştan vatandaşın katıldığı açık hava spor etkinliği düzenledi. İzmit Kent Meydan’ında gerçekleşen etkinlikte uzman antrenörler tarafından Floor Curling oyununun kuralları ve oynanış şekli vatandaşlara ve çocuklara anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, ücretsiz spor okulları kapsamında her yaştan insanın spor yapması için etkinlikler düzenliyor. Düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak ve çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla her yıl kutlanılan Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında çocuklar, ilk defa tanıştıkları Floor Curling sporunun müsabakaları esnasında büyük heyecan yaşadı.

Özellikle çocukların yeni bir spor branşı olan Floor Curlingi oynarken gösterdikleri heyecanı ve mutluluğu ailelerinin dikkatinden kaçmadı. Hazırlanan bu etkinlik ile çocukların ve gençlerin hem eğlenmesi hem de spor branşlarına ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Floor Curling normal zeminde oynanabilen Curling branşıdır. Buz zemine ihtiyaç olmayan bu branş rahatlıkla düz zemine sahip olan sokak, meydan, okul, spor salonu gibi tüm tesislerde oynanabilmektedir.