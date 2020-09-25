YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehir’den “Güvenli Sürüş” eğitimi

Büyükşehir’den “Güvenli Sürüş” eğitimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile UlaşımPark’tan sürücülere ortak güvenli sürüş kuralları eğitimi verildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitimde sürücülere ‘Güvenli Sürüş Kuralları’ eğitimi verildi.

Büyükşehir’den “Güvenli Sürüş” eğitimi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile UlaşımPark’tan sürücülere ortak güvenli sürüş kuralları eğitimi verildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitimde sürücülere ‘Güvenli Sürüş Kuralları’ eğitimi verildi. Eğitimin açılışında UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu. UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime, 25 otobüs şoförü katılım sağladı. Her Salı ve Perşembe günü gerçekleşecek eğitime tüm sürücüler belirli periyotlar halinde katılım sağlayacak. Sürücülere ilk gün verilen eğitimde giriş seviyesinde genel trafik bilgisi aktarıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden katılım sağlayan Trafik Polisi Eğitmen, sürücülere trafikte karşılarına çıkabilecek olumlu ve olumsuz olaylardan bahsetti. Anlatılan konuların başında hızdan kaynaklanan riskler, emniyet kemeri kullanımı geldi. Hız yapmanın felaketi getireceği ve emniyet kemerinin can kurtaracağını anlatan polis memuru trafik kazalarından örneklerle eğitimi sürdürdü.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden katılım sağlayan eğitmen, trafikte sürüş esnasında sıklıkla yapılan hatalardan bahsederek, bu hatalardan kaynaklanan cezaların maddeleri ve puan sisteminin üzerini çizdi. 2918 sayılı trafik kanununa göre uygulanacak cezaların bir kaçından bahsederek sürücülerin bu tarz hataları yapmamaları, yapmaları durumunda büyük cezalar alınabileceğini aktardı.
Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekilerek gerçekleştirilen eğitime katılım sağlayan 25 sürücü personel, eğitmene kent içi ve dışında yaşanan sorunlarla alakalı sorular sordu. Sürücüler yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi ve eğitmen tek tek not alarak yaşanılan sorunların çözümü için bilgilendirme sağlayacağını iletti. Sosyal mesafe kurallarına da uyum sağlanan eğitimde sürücülerin bu soru cevap uygulamasında tüm merak ettikleri sorular cevaplandı. Eğitim sonunda sürücüler gerçekleştirilen eğitimin sürüş ve bilgi tazeleme noktasında kendilerine faydalı olacağını söyledi.

Büyükşehir’den “Güvenli Sürüş” eğitimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:57
İkindi
16:19
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Korkmaz Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Beyza Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.