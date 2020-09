Büyükşehir’den “Güvenli Sürüş” eğitimi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile UlaşımPark’tan sürücülere ortak güvenli sürüş kuralları eğitimi verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitimde sürücülere ‘Güvenli Sürüş Kuralları’ eğitimi verildi. Eğitimin açılışında UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu. UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime, 25 otobüs şoförü katılım sağladı. Her Salı ve Perşembe günü gerçekleşecek eğitime tüm sürücüler belirli periyotlar halinde katılım sağlayacak. Sürücülere ilk gün verilen eğitimde giriş seviyesinde genel trafik bilgisi aktarıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden katılım sağlayan Trafik Polisi Eğitmen, sürücülere trafikte karşılarına çıkabilecek olumlu ve olumsuz olaylardan bahsetti. Anlatılan konuların başında hızdan kaynaklanan riskler, emniyet kemeri kullanımı geldi. Hız yapmanın felaketi getireceği ve emniyet kemerinin can kurtaracağını anlatan polis memuru trafik kazalarından örneklerle eğitimi sürdürdü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden katılım sağlayan eğitmen, trafikte sürüş esnasında sıklıkla yapılan hatalardan bahsederek, bu hatalardan kaynaklanan cezaların maddeleri ve puan sisteminin üzerini çizdi. 2918 sayılı trafik kanununa göre uygulanacak cezaların bir kaçından bahsederek sürücülerin bu tarz hataları yapmamaları, yapmaları durumunda büyük cezalar alınabileceğini aktardı.

Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekilerek gerçekleştirilen eğitime katılım sağlayan 25 sürücü personel, eğitmene kent içi ve dışında yaşanan sorunlarla alakalı sorular sordu. Sürücüler yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi ve eğitmen tek tek not alarak yaşanılan sorunların çözümü için bilgilendirme sağlayacağını iletti. Sosyal mesafe kurallarına da uyum sağlanan eğitimde sürücülerin bu soru cevap uygulamasında tüm merak ettikleri sorular cevaplandı. Eğitim sonunda sürücüler gerçekleştirilen eğitimin sürüş ve bilgi tazeleme noktasında kendilerine faydalı olacağını söyledi.