Büyülü güçlerden Vikinglere uzanan masalsı bir mağara: St. Cuthbert Mağarası

17.- 18. yüzyıllar arasında Birleşik Krallık’a bağlı St.Cuthbert mağarası Holywell Koyu’nda bulunuyor. Mağara, St Cubert veya St. Cuthbert’in kuyusu olarak da biliniyor. O dönem çok sayıda ziyaretçiyi kendine çeken mağaranın suyunun iyileştirici özelliği olduğuna inanılıyordu. Mağaranın kaynak suyunun ‘iyileştirici mineraller’ içerdiği kulaktan kulağa yayılmıştı. Hatta 19. yy’a gelindiğinde mağara yaşam iksiri olarak anılmaya başlandı. Pek çok hasta ya da fiziksel olarak engelli insan, şifa bulması için mağaraya götürülüyordu. Trevornick’teki bu mağara 1936’da restore edildi ve Newquay Eski Cornwall Derneği tarafından bakımı yapılıyor.

Mağaraya Newquay yakınlarındaki Holywell Körfezi’ndeki plajın kuzey doğu ucundan erişilebiliyor. Bu deniz mağarası rengarenk kayalıklarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Mağarada kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renklerde minerak yatakları göze çarpıyor.

EFSANELERE KONU OLDU

Bu diğerlerinden anında ayırt edilen St. Cuthbert Mağarası pek çok efsaneye konu oldu. Hatta 1877 yılında John Cardell Oliver tarafından “Newquay Rehberi” kitabında da işlendi. Oliver kitabında, eski zamanlarda annelerin fiziksel olarak zarar görmüş ya da hasta çocuklarını buraya getirdiğini ve iki sarnıcı birbirine bağlayan açıklıktan geçirerek onları suya batırdıklarını anlattı. Böylece çocukların iyileştirdiklerini de belirtti.