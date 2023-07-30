YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Buz gibi lezzet: Dondurmalı soğuk kahve tarifi! Yazın vazgeçilmezi dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır?

    Buz gibi lezzet: Dondurmalı soğuk kahve tarifi! Yazın vazgeçilmezi dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır?

    30.07.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sıcak yaz günlerinin gelmesiyle beraber soğuk kahve tüketimi arttı. Dışarıda sıklıkla tükettiğimiz soğuk kahve evde pratik bir şekilde yapılabiliyor. İçeriğindeki dondurma ile kelimenin tam anlamıyla ferahlayacağınız buz gibi soğuk kahve tarifi ve malzeme listesi haberimizde.

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 8dk
    Pişirme Süresi dk
    Kalori/Porsiyon -

    Sıcak havaların vazgeçilmezi soğuk kahveyi dondurmalı tarifiyle denemelisiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu lezzet damaklarda enfes bir tat bırakırken serinlemenizi sağlıyor. "Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır?" diyenlere tarifin detayları...

    MALZEMELER

    • 2 tatlı kaşığı granül kahve
    • 1 yemek kaşığı sıcak su
    • 1 büyük bardak süt
    • 1 tatlı kaşığı şeker (damak tadına göre arttırabilir)
    • 3 yemek kaşığı vanilyalı yada istediğiniz dondurma
    • 2 yada 3 küp buz

    TARİF

    • Küçük bir kavanoz veya küçük bir kaba Granül kahve, sıcak su, şeker eklenir 2-3 dakika boyunca sallanır.
    • Kahve iyice köpük olunca büyük bir bardağa konulur süt ve buz eklenir.
    • Üzerine dondurma ile servis edilir.

    AFİYET OLSUN!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Taş gibi yoğurt yapmanın sırrı bakın neymiş! Bu taktiği kesin uygulayın Taş gibi yoğurt yapmanın sırrı bakın neymiş! Bu taktiği kesin uygulayın
    Tadına doyulmayan en ferahlatıcı lezzet! İşte sübye tarifiTadına doyulmayan en ferahlatıcı lezzet! İşte sübye tarifi
    MasterChef eli böğründe tarifi ve malzemeleri! Kahramanmaraş'ın enfes lezzeti eli böğründe nasıl yapılır?MasterChef eli böğründe tarifi ve malzemeleri! Kahramanmaraş'ın enfes lezzeti eli böğründe nasıl yapılır?
    Anahtar Kelimeler:
    kahve soğuk kahve bi soğuk kahve

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

    Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

    Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

    Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

    Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

    Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

    Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.