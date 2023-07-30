Buz gibi lezzet: Dondurmalı soğuk kahve tarifi! Yazın vazgeçilmezi dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır?

Sıcak yaz günlerinin gelmesiyle beraber soğuk kahve tüketimi arttı. Dışarıda sıklıkla tükettiğimiz soğuk kahve evde pratik bir şekilde yapılabiliyor. İçeriğindeki dondurma ile kelimenin tam anlamıyla ferahlayacağınız buz gibi soğuk kahve tarifi ve malzeme listesi haberimizde.
Sıcak havaların vazgeçilmezi soğuk kahveyi dondurmalı tarifiyle denemelisiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu lezzet damaklarda enfes bir tat bırakırken serinlemenizi sağlıyor. "Dondurmalı soğuk kahve nasıl yapılır?" diyenlere tarifin detayları...
MALZEMELER
2 tatlı kaşığı granül kahve
1 yemek kaşığı sıcak su
1 büyük bardak süt
1 tatlı kaşığı şeker (damak tadına göre arttırabilir)
3 yemek kaşığı vanilyalı yada istediğiniz dondurma
2 yada 3 küp buz
TARİF
Küçük bir kavanoz veya küçük bir kaba Granül kahve, sıcak su, şeker eklenir 2-3 dakika boyunca sallanır.
Kahve iyice köpük olunca büyük bir bardağa konulur süt ve buz eklenir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.