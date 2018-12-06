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Buz hokeyi sahasına 34 binden fazla oyuncak ayı yağdı

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

ABD’de Giant Center stadyumunda oynanan buz hokeyi maçında sahaya 34 binden fazla oyuncak ayı atıldı.

ABD’nin Persilvanya eyaletindeki Giant Center stadyumunda oynanan buz hokeyi maçında sahaya rekor sayıda oyuncak ayı atıldı.

Hershey Bears takımından Riley Barber’in attığı golün ardından hokey sahası 34 binden fazla oyuncak ayıyla kaplandı. Taraftarların sahaya attığı oyuncak ayılar okullar, yoksul aileler, hastanelerdeki çocuklar ve kiliseler olmak üzere 30 farklı kuruma bağışlanacak. Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte 2017 yılında ise 25 binden fazla oyuncak ayı toplanmıştı.

Bu yılki toplanan 34 bin 798 oyuncak ayı 2015’in 28 bin 815’lik rekorunu ise geride bıraktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
buz hokeyi oyuncak ayı abd

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