Buz tutan nehire düşen genci Siri kurtardı!

Lowa eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti. Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehire düştü. Kendine gelince etrafına bakan genç adam her şeyin puslu olduğunu gördü. O an Winnebago Nehri’ne düştüğünü anladı.

'TEK DÜŞÜNEBİLDİĞİM ŞEY ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUMDU'

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi.

'SİRİ 911'İ ARA'

Genç adam, önce aracın camlarını aşağı indirdi. Sesini duyan yoktu. Buz ve su etrafını sarmıştı. Dondurucu bir soğuk vardı. Telefonunu bulamadı. Sonra aklına bir fikir geldi. O da Siri’yi kullanmaktı. Birden ‘Siri 911’i ara’ dedi. Mason itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

Salcadeo, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra bir adam bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım.”

Gael Salcedo ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü ve birkaç saat sonra da taburcu edildi.

