Mynet Trend

Buz tutan nehire düşen genci Siri kurtardı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

ABD’nin Iowa eyaletinde yer yer buz tutmuş bir nehre düşen Gael Salcedo’nun yardım çığlıklarını kimse duymadı. O da ‘Siri 911’i ara’ diye bağırınca, genç adamın imdadına can kurtaranlar yetişti.

Buz tutan nehire düşen genci Siri kurtardı!

Lowa eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti. Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehire düştü. Kendine gelince etrafına bakan genç adam her şeyin puslu olduğunu gördü. O an Winnebago Nehri’ne düştüğünü anladı.

'TEK DÜŞÜNEBİLDİĞİM ŞEY ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUMDU'

1040820022

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi.

'SİRİ 911'İ ARA'

gfhgfhdfgbhdf

Genç adam, önce aracın camlarını aşağı indirdi. Sesini duyan yoktu. Buz ve su etrafını sarmıştı. Dondurucu bir soğuk vardı. Telefonunu bulamadı. Sonra aklına bir fikir geldi. O da Siri’yi kullanmaktı. Birden ‘Siri 911’i ara’ dedi. Mason itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

Salcadeo, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra bir adam bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım.”

Gael Salcedo ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü ve birkaç saat sonra da taburcu edildi.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Dalgıçlara sınırsız oksijen sunan sistem!Dalgıçlara sınırsız oksijen sunan sistem!
Paniğe kapılan hırsızların 'cam' ile imtihanıPaniğe kapılan hırsızların 'cam' ile imtihanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler siri akıllı asistan telefon akıllı telefon buz

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onları görünce durup tek tek saydı

Onları görünce durup tek tek saydı

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

Bu nasıl ölüm? Genç kıza kamyonet lastiği çarptı

Bu nasıl ölüm? Genç kıza kamyonet lastiği çarptı

Prestijli okuldan garip tavsiye: Kilo almamak sigara için

Prestijli okuldan garip tavsiye: Kilo almamak sigara için

Zonguldak'ta internetten cep telefonu sipariş etti, paketten bitki çayı ve temizlik malzemesi çıktı

Cep telefonu sipariş etti, gelen ürünleri görünce inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.