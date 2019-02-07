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Buz tutmuş yolda kavga ettiler

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 20:40 | Son Güncelleme

Rusya'da yaşanan olayda, iki araç sürücüsü yol verme yüzünden önce tartıştı, sonra kavga etmeye başladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Rusya'da kaydedilen görüntülerde iki sürücü yol verme yüzünden önce tartıştı, sonra da araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

Buz tutmuş yolda kavga eden sürücüler yere düşmelerine rağmen kavga etmeye devam ettiler.

O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
rusya kavga

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