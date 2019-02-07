Buz tutmuş yolda kavga ettiler

Rusya'da kaydedilen görüntülerde iki sürücü yol verme yüzünden önce tartıştı, sonra da araçlarından inerek kavga etmeye başladı.
Buz tutmuş yolda kavga eden sürücüler yere düşmelerine rağmen kavga etmeye devam ettiler.
O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u şaşırtan istek! Yazdığı mektubu verdi
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Genç kadına dehşeti yaşattı! Önce kurşun yağdırdı sonra...
85 yaşındaki adam 53 yıllık eşini 'yasak aşk' iddiasıyla öldürmüştü! Gözyaşları içinde anlattı
Bu 10'uncu denemesi! Adeta meslek haline getirdi
Erkekler yapmaz sanıyorsunuz! Çok yanılıyorsunuz
Bu tasarımların hangi kafayla yapıldığını tahmin bile edemiyoruz
Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum