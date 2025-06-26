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Buzul köyü yutmuştu! Bir cansız bedene ulaşıldı!

İsviçre'de buzul çökmesi sebebiyle neredeyse yok olan Blatten köyünde bir ceset bulundu.

Buzul köyü yutmuştu! Bir cansız bedene ulaşıldı!

İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan ve buzul çökmesi nedeniyle neredeyse yok olan Blatten köyünde, bir ay sonra bir cesedin bulunduğu açıklandı. Kanton polisinden yapılan açıklamaya göre, afetin yaşandığı köyde bir ceset bulunduğu, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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300 KİŞİ YAŞIYORDU

Valais kantonu yetkilileri, buzul hareketliliği nedeniyle Blatten köyünün "özel bir durumda" olduğunu duyurmuş ve 19 Mayıs'ta yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyü neredeyse tamamen tahliye etmişti. 29 Mayıs'ta çöken Birch Buzulu'nun devasa kısmının altında kalan köy, neredeyse yok olmuştu. Olay sonrası köyde bir kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre
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