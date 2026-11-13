21 yıl boyunca hurda topladı! 71 yaşında servet sahibi olduğunu öğrendi

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Changde kentinde yaşayan 71 yaşındaki Ru, yaklaşık 21 yıldır hurdacılık yaparak hayatını sürdürüyordu.

Gençlik yıllarında teknik okuldan mezun olan Ru, daha sonra Zhuzhou kentindeki devlete ait bir mağazada işe başladı ve burada 30 yıl boyunca çalıştı.

2000'li yılların başında işten çıkarılan Ru, bu süreçte kendisine ödenen tazminatı kısa sürede tüketti. Hayattan keyif almayı sevdiğini belirten yaşlı adam, parasının bitmesiyle birlikte borç batağına sürüklendi. Akrabalarıyla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından da hurdacılık yapmaya başladı.

Daha sonra Changde kentine taşınan Ru, yaşamını burada sürdürdü.

TERK EDİLMİŞ BİNADA YAŞARKEN BULUNDU

Ru'nun hayatı, 2024 yılının kış aylarında sosyal yardım istasyonunda görev yapan Wu Jinhui ve çalışma arkadaşlarının kendisini terk edilmiş bir binada bulmasıyla değişmeye başladı.

Görevliler, yaşlı adama barınma merkezine yerleşmesini önerdi. Ancak Ru, gururu nedeniyle ilk etapta bu teklifi kabul etmedi. Sosyal hizmet çalışanları ise ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederek ona destek olacaklarını söyledi.

Bir süre sonra ikna olan Ru, barınma merkezine yerleşti. Burada kişisel bilgilerini paylaşmasının ardından yıllardır farkında olmadığı emeklilik hakkı da ortaya çıktı.

BANKA HESABINDA 420 BİN YUAN (3.173.583 TL) BİRİKMİŞ!

Yapılan incelemelerde Ru'nun, Çin'deki emeklilik sistemi kapsamında maaş almaya hak kazandığı belirlendi. 2015 yılında emeklilik yaşına ulaşan yaşlı adamın, geçmişte çalıştığı devlet mağazasında görev yaptığı 30 yıl boyunca maaşından sosyal sigorta kesintisi yapıldığı anlaşıldı.

Ru, işten çıkarıldıktan sonra emekli maaşı alabilmek için uzun yıllar kendi cebinden sigorta primi ödemesi gerektiğini düşündüğünü, maddi imkansızlıklar nedeniyle de bunu yapamadığını anlattı.

Ancak işvereninin çalışma yılları boyunca yaptığı prim kesintileri sayesinde emeklilik hakkının bulunduğu ortaya çıktı.

Aylık yaklaşık 3 bin 700 yuan emekli maaşına hak kazanan Ru'nun hesabında, son 10 yılda biriken ödemelerle birlikte 424 bin 204 yuan (yaklaşık 63 bin dolar) olduğu belirlendi.

Banka kartını teslim alan yaşlı adam, yıllardır böyle bir paraya sahip olabileceğini hiç düşünmediğini söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM

Hesabındaki parayı öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Ru, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Mutlu olduğumu söylememe bile gerek yok. Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Sosyal yardım kurumuna ve ilgili devlet birimlerine destekleri için minnettarım."

Ru'ya banka kartını teslim eden sosyal hizmet görevlileri, parasını dikkatli kullanması, kartını güvenli bir yerde saklaması ve özellikle telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

İLK PLANI KENDİSİNE BİR EV KİRALAMAK

Hayatı boyunca hiç evlenmediği ve cep telefonu kullanmadığı için uzun yıllardır toplumsal gelişmelerden uzak kaldığı belirtilen Ru'nun, emeklilik sistemiyle ilgili düzenlemelerden de haberdar olmadığı ifade edildi.

Çin'de emekli maaşı alabilmek için sosyal sigorta sistemine en az 15 yıl prim ödenmesi gerekiyor. Erkeklerde emeklilik yaşı 2015 yılında 60 olarak uygulanırken, yeni düzenlemelerle bu yaş kademeli olarak 63'e çıkarılıyor.

Yıllar sonra gelen bu maddi güvenceyle yeni bir hayat kurmaya hazırlanan Ru'nun ilk hedefi, Changde kentinde kendisine bir ev kiralamak. Yaşlı adam ayrıca ilerleyen dönemde memleketi Zhuzhou'yu ziyaret etmeyi planlıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ru'nun yıllarca emeklilik hakkından habersiz yaşaması ve hesabında biriken parayı öğrenmesi Çin'de geniş yankı uyandırdı. Habere ilişkin sosyal medya yorumlarında hem yaşlı adamın akrabalarına yönelik değerlendirmeler hem de kendisine yardım eden görevlilere teşekkür mesajları öne çıktı.

Bir kullanıcı, "Bu kadar parası olduğunu öğrenince akrabaları kısa sürede ziyaretine gelir diye düşünüyorum" yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı ise sosyal hizmet görevlilerini takdir ederek, "Yoksul bir yaşlı adama yardım etmek için harika bir iş çıkarmışlar" ifadelerini kullandı.

GÖRSELLER TEMSİLİ YAPAY ZEKADIR.