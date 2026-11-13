Jensen Huang istifa etti, Trump yerine Apple'dan o ismi önerdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"ONUN YERİNİ ALABİLECEK TEK BİR KİŞİ VAR"

Paylaşımında, Huang'ın "harika" işler yaptığını ifade eden Trump, "Jensen Huang istifa ettiğine göre, onun yerini alabilecek tek bir kişi var, Apple'dan Tim Cook. Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirmişti.

Nvidia'nın başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği belirtilmişti.

Huang'ın istifası, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından gelmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır