Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Baffin Adası'nda küresel ısınmaya bağlı olarak eriyen buzul bölgelerinde araştırma yapan bilim insanları 40 bin yıl öncesine ait bitki fosilleri buldu.

Colorado Üniversitesi öğretim üyelerinden Simon Pendleton başkanlığındaki bilim heyetinin yaptığı araştırma, "Nature Communications" bilim dergisinde yayımlandı.

Baffin Adası buzullarının küresel ısınmayla son yıllarda önemli derecede eridiği belirtilen araştırmada, buzullardaki erimeyle çeşitli bitkilere ait fosillerin açığa çıktığı ifade edildi.

Saha araştırmasında 48 kadar bitki fosili toplandığı aktarılan makalede, radyokarbon tarihleme usulü ile fosillerden 30'unun 40 bin yıllık olduğunun saptandığı ancak daha ileri bir inceleme ile diğer bitki fosillerinin 115 bin yıllık olduklarının tespit edilebileceği kaydedildi.

Pendleton, bulunan fosillerin dik ve köklü bazı bitkilere ait olduğunu, elde edilen bu fosillerle 40 bin yıl önceki iklime dair bilgilere ulaşılmasının mümkün olacağını belirtti.

Bölgedeki araştırmanın oldukça hızlı ve düzenli şekilde yapılması gerektiğine dikkati çeken Simon Pendleton, şu ifadeleri kullandı: