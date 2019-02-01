Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 10:48 | Son Güncelleme

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Baffin Adası'nda, küresel ısınmayla eriyen buzulların altında 40 bin yıl öncesine ait bitki fosilleri bulundu.

Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Baffin Adası'nda küresel ısınmaya bağlı olarak eriyen buzul bölgelerinde araştırma yapan bilim insanları 40 bin yıl öncesine ait bitki fosilleri buldu.

Colorado Üniversitesi öğretim üyelerinden Simon Pendleton başkanlığındaki bilim heyetinin yaptığı araştırma, "Nature Communications" bilim dergisinde yayımlandı.

Baffin Adası buzullarının küresel ısınmayla son yıllarda önemli derecede eridiği belirtilen araştırmada, buzullardaki erimeyle çeşitli bitkilere ait fosillerin açığa çıktığı ifade edildi.

Saha araştırmasında 48 kadar bitki fosili toplandığı aktarılan makalede, radyokarbon tarihleme usulü ile fosillerden 30'unun 40 bin yıllık olduğunun saptandığı ancak daha ileri bir inceleme ile diğer bitki fosillerinin 115 bin yıllık olduklarının tespit edilebileceği kaydedildi.

Pendleton, bulunan fosillerin dik ve köklü bazı bitkilere ait olduğunu, elde edilen bu fosillerle 40 bin yıl önceki iklime dair bilgilere ulaşılmasının mümkün olacağını belirtti.

Bölgedeki araştırmanın oldukça hızlı ve düzenli şekilde yapılması gerektiğine dikkati çeken Simon Pendleton, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bitkiler bir kez ortaya çıktığında, rüzgar veya su tarafından kaldırılıyorlar. Verileri almak için zamana karşı bir tür yarış var çünkü buzullar bir kez gittiğinde ve bitkiler bir kez ortaya çıktığında ulaşamazsanız, onları sonsuza dek kaybedersiniz. Kuzey Kutbu şu anda dünyanın geri kalanından 2-3 kat hızlı ısınıyor. Bu yüzden doğal olarak buzullar da buna daha hızlı tepki veriyor."

Baffin Adası'nın, yüksek rakımlı, alçak kabartmalı platolarla ayrılmış derin kesik fiyortların egemen olduğu dünyanın beşinci en büyük adası olduğunu anımsatan Pendleton, ince ve soğuk plato buzunun, binlerce yıl boyunca orijinal yosun ve likenleri orijinal büyüme konumlarında koruyarak bir tür doğal soğuk hava deposu görevi gördüğünü ancak küresel ısınma ile bölgenin bu özelliğini giderek kaybettiğini söyledi.

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fosil Buzul 40 bin yıl alberta baffin adası

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