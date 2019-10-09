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C vitamini deposu pomelo nedir? Pomelo meyvesi nasıl yenir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

ÇİN greyfurdu olarak bilinen pomelo, Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor. Olgunlaştığında 2 kilo ağırlığa ulaşan meyve, yüksek oranda C vitamini içeriyor. "Pamelo nedir ve nasıl yenir?" diye merak edenler için gelin hep birlikte turunçgillerin atası pomeloyu inceleyelim.

C vitamini deposu pomelo nedir? Pomelo meyvesi nasıl yenir?

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), Çin greyfurdu olarak da adlandırılan, olgunlaştığında her biri 2 kiloya yakın ağırlığa ulaşan pomelo meyvesini yetiştiriyor. Antalya'da meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler ile endemik türlerin geliştirilmesi, yerli ıslahın üretilmesi alanında yüzlerce çeşit üretime sahip BATEM'in bahçesinde meyve veren pomelo, C vitamini deposu. Tam olgunluğa ulaştığında dış kabuğu sararan pomelanın içi kırmızı ve sulu. Türkiye'de çok az düzeyde üretim olduğu için ürünün satışı yapılmıyor.

ŞEKLİ EN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ OLUYOR

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BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, çiftçilerin pomeloya ilgisinin yavaş yavaş arttığını, birkaç yıl içinde iç pazarda yerini alacak bir ürün olduğunu söyledi. Abdullah Ünlü, İngilizcede 'şadok' olarak da adlandırılan pomelo meyvelerinin çapının 15-20 santimetreyi bulabildiğini, küçük bir topu anımsattığını belirtti. Pomelonun şeklinin ve büyüklüğünün turunçgiller arasında en ayırt edici özelliği olduğunu aktaran Abdullah Ünlü, şöyle konuştu:

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"Pomelo tat olarak tatlı greyfurt meyvesine benzer. Zaten greyfurt portakal ile pomelonun doğal bir melezi. Bununla birlikte pomelo, sadece greyfurt değil, bilinen turunçgillerin atası, anası diyebiliriz. Zira portakalın pomelo ile mandalinanın melezi olduğu sanılmaktadır. Kalın bir kabuğa sahip. Özellikle Asya, Hindistan, Çin'de yetişen bir meyve. Ülkemizde çok üretimi olmayan bir meyve çeşidi. Aslında baktığınızda greyfurtu andıran bir lezzete sahip. Pazara çıkabilecek yeni tropik meyvelerden biri diyebiliriz."

POMELO KURUSU DA AYRI BİR LEZZETE SAHİP

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Her meyvenin olduğu gibi pomelonun da kurusu yapılıyor. Sağlık yönünden geniş faydaları olan pomelo, yüksek C vitamini içeriğiyle hem bağışıklığınızı güçlendirir hem de vücudu iltihaba karşı korur. Dilerseniz tazesini dilerseniz de kurusunu tüketebilirsiniz.

FUTBOL TOPU DİYE OYNANIYOR

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Ünlü, pomelonun greyfurda göre daha lezzetli olduğunu belirterek, "Ancak meyvenin kabuğundan ayıklanmasındaki zahmet nedeniyle pek fazla yenmiyor, yetiştirilmiyor. Farklı çeşitleri var. Fakat biz içi kırmızı olanı öneriyoruz. Çünkü antioksidan içeriği bakımından daha zengin. Sindirime ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Hazımsızlığı gideren etkisi var. Şu an üretimi sadece Antalya'da yapılıyor. Zaman geçtikçe bu meyvenin üretiminin artacağını düşünüyorum. Üreticilerimiz zaman zaman pomelo hakkında bizden bilgi alıyor ve talep ediyorlar. Hindistan'da futbol oynarken top olarak kullunıyor " diye konuştu.

POMELO NASIL YENİR?
Pomelonun kabuklarının üzerine bıçakla şeritler çizin. Sonra kabukları soyun. Kabukları soyduktan sonra meyvenin üzerinde kalan beyaz lifleri temizleyin. Ardından dış zarını da soyun. Bu şekilde pomeloyu afiyetle yiyebilirsiniz.


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