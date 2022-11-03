Cadılar Bayramı'nda solucan olmuştu! Heidi Klum kostümü üstünden çıkarınca...

Heidi Klum, Amazon Prime ile ortak düzenlediği Cadılar Bayramı Partisi'ne bir solucan olarak katıldı. Klum'un eşi Tom Kaulitz ise solucanı oltasına takan bir balıkçı kostümü içerisindeydi. İkilinin bu tarzı sosyal medyada viral oldu.

Günlerdir gündemden düşmeyen güzel model solucan kostümünü üstünden çıkarınca da olay oldu.

Cinsel bölgelerini simlerle kapatan Heidi Klum neredeyse çıplaktı. Kostüm üstünden çıkarken pozlar veren güzel model "Bir solucan olsam beni yine sever miydin?" notunu fotoğrafa düştü.

Görenler Heidi Klum'a "Şimdiye kadar ki en seksi solucan" yorumlarında bulundu.

Heidi Klum hazırlık sürecinde de üstsüz şekilde ve bikini altının yarısını indirerek poz vermişti.





