Caen'li futbolcu Paul Baysse'in, hocası tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi

30 yaşındaki futbolcunun eşi Sabrina, twitter hesabından yaptığı açıklamada eşini savundu. Sabrina, 'Eşim Paul saldırıya uğradı. Gerçekte neler olduğunu hiç biriniz bilmiyorsunuz ve benim söyleyecek çok ilginç şeylerim var. Takımın teknik direktörü baskı hissediyor olmalı, yapabileceğim tek açıklama bu. Benim eşim son derece kibar ve profesyonel biridir. 30 yaşında ve yaklaşık 14 yıldır futbol dünyasında. Yine de insanlar takımın hocasında çok az suçlamada bulunuyor. Teknik direktörün eşim Paul'a yaptıklarının ve söylediklerinin çeyreğini bile bilmiyorsunuz' sözlerini söyledi.
Caen 20 takımlı ligde son sırada bulunurken, kulüp geçtiğimiz hafta şike iddialarıyla karşı karşıya gelmişti.
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