Çağan Irmak’ın yeni filmi “Sevda Mecburi İskamet” filmi geliyor! Çekim hazırlıkları başladı

Senaryosu da Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan film "Anlatılmamış hikayelerin peşinde, Çağan Irmak ile birlikte yepyeni, sıcacık bir yolculuğa çıkıyoruz… Sevda Mecburi İstikamet yakında sinemalarda!" cümleleriyle duyuruldu.

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1970'lerden 2000'li yıllara uzanan bir yol hikayesinin anlatıldığı "Sevda Mecburi İstikamet", ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu neşeli ve sıcak bir üslupla anlatacak. Filmin müziklerini ise Teoman besteleyecek.



