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Çağan Irmak’ın yeni filmi “Sevda Mecburi İskamet” filmi geliyor! Çekim hazırlıkları başladı

16.09.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yıl önce vizyona gire “Bizi Hatırla” filminin sonrasında ünlü yönetmen Çağan Irmak yeni filminin çekim hazırlıklarına başladığını duyurdu. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada ünlü yönetmenin yeni filminin adı “Sevda Mecburi İskamet” olarak duyuruldu. Çekimleri için hazırlık yapılan filmin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi.

Çağan Irmak’ın yeni filmi “Sevda Mecburi İskamet” filmi geliyor! Çekim hazırlıkları başladı

Senaryosu da Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan film "Anlatılmamış hikayelerin peşinde, Çağan Irmak ile birlikte yepyeni, sıcacık bir yolculuğa çıkıyoruz… Sevda Mecburi İstikamet yakında sinemalarda!" cümleleriyle duyuruldu.

KONUSU ŞEKİLLENDİ

1970'lerden 2000'li yıllara uzanan bir yol hikayesinin anlatıldığı "Sevda Mecburi İstikamet", ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu neşeli ve sıcak bir üslupla anlatacak. Filmin müziklerini ise Teoman besteleyecek.


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çağan irmak
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