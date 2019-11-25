Çağatay Ulusoy, Azadlık Saka filmini rafa kaldırdı

Kilolu fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşen Çağatay Ulusoy cephesinden beklenmeyen bir gelişme daha yaşandı. Kendi özgün hikayesi için ilk kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, iddiaya göre Ulusoy, Azadlık Saka adlı filmini rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Bir köyde geçen film için mekan bakan oyuncu bir yandan da filmdeki Arapgir, Memduh ve Mesut gibi ana karakterleri belirlemek için cast görüşmeleri yapıyordu.

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulusoy'un senaryosunu Tolga Aydın'la beraber yazdığı filmle ilgili yeni bir gelişme olduğu ortaya çıktı. 'Azadlık Saka' filmi şimdilik rafa kalktı. Sebebi henüz açıklanmayan iptalin gerekçesi merakla bekleniyor.



