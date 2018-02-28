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Çağatay Ulusoy eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı önce beğendi sonra geri çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medyada eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın fotoğrafını beğendi sonra da geri aldı.

Çağatay Ulusoy eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı önce beğendi sonra geri çekti

Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı “Fi” dizisinin setinden fotoğrafını önceki gün Instagram’da paylaştı. Binlerce yorum alan fotoğrafı beğenenler arasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un da olduğu görüldü. Ancak Ulusoy saniyeler içinde beğeniyi geri aldı.

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Bu durum Sarıkaya’nın takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada “Aman Kerem görmesin” yorumları yapıldı. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2 yıldır birlikte.

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Çağatay Ulusoy geçen aylarda yine bilmeden Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı 'Fi' fragmanını beğenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya instagram

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