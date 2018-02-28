Çağatay Ulusoy eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı önce beğendi sonra geri çekti

Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı “Fi” dizisinin setinden fotoğrafını önceki gün Instagram’da paylaştı. Binlerce yorum alan fotoğrafı beğenenler arasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un da olduğu görüldü. Ancak Ulusoy saniyeler içinde beğeniyi geri aldı.

Bu durum Sarıkaya’nın takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada “Aman Kerem görmesin” yorumları yapıldı. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2 yıldır birlikte.

Çağatay Ulusoy geçen aylarda yine bilmeden Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı 'Fi' fragmanını beğenmişti.

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