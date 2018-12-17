Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Hakan: Muhafız geçtiğimiz hafta Netflix'te izleyici ile buluştu.

Dizinin ilk sezonuna Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahnesi damga vurdu. İkilinin sevişme sahnesi adeta dizinin önüne geçti.

Ayça Ayşin Turan, verdiği röportajda "Çekilmesiyle ilgili değil de ne çekileceği üzerine belirli ve net kurallar koymak gerekiyor. Bu konuda belirli sınırların olduğunu önden belirtiyorsun" demişti.

Güzel oyuncu bir diğer açıklamasında ise “Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptık” diyerek dizide hiç zorlanmadığını ve çok rahat olduğunu dile getirmişti. Turan'ın hayranları bu sahnelere tam puan verdi.



