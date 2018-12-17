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Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

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ÜNLÜLER  | 17.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın Hakan: Muhafız dizisindeki sevişme sahnesi resmen dizinin önüne geçti.

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Hakan: Muhafız geçtiğimiz hafta Netflix'te izleyici ile buluştu.

Dizinin ilk sezonuna Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahnesi damga vurdu. İkilinin sevişme sahnesi adeta dizinin önüne geçti.

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Ayça Ayşin Turan, verdiği röportajda "Çekilmesiyle ilgili değil de ne çekileceği üzerine belirli ve net kurallar koymak gerekiyor. Bu konuda belirli sınırların olduğunu önden belirtiyorsun" demişti.

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Güzel oyuncu bir diğer açıklamasında ise “Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptık” diyerek dizide hiç zorlanmadığını ve çok rahat olduğunu dile getirmişti. Turan'ın hayranları bu sahnelere tam puan verdi.


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