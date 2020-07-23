Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Çağatay Ulusoy'un kilolarıyla ilgili yorum

Duygu Sarışın, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir kafede arkadaşı ile oturan Sarışın, çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldıkları yönünde ortaya atılan iddiaları "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanladı.

"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"

Duygu Sarışın, muhabirlerin "5-6 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna, "Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor. Öyle yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen" şeklinde cevap verdi.

"ÇAĞATAY O KADAR DA KİLOLU DEĞİL"

Sarışın, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Çağatay Ulusoy'un kilolu görüntüleriyle ilgili, "Onu Çağatay’ı bulunca ona sorun, ama göründüğü gibi o kadar da kilolu değil" dedi.

Oyuncu, yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in ölüm tehditleri aldıkları iddiaları hakkında, "O olaydan haberim yok. Çok tedirgin oldum, kötü oldum ama önlemlerini almışlardır eminim" şeklinde konuşarak arabasına binip uzaklaştı.

