Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisine bomba transfer! Maviye Sürgün'ün yıldızı kadroda

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy dizideki performansıyla çok konuşulmuştu.

Şimdilerde Fox Tv için çekilecek olan Gaddar dizisi için hazırlık yapan ünlü oyuncu yeni imajıyla da gündem olmuştu. Ulusoy’un yeni dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizide Çağatay Ulusoy “Levent” adlı çok etkili bir karaktere hayat verecek.

Dizide Onur Saylak’ın “Müdür”, Fatih Berk Şahin’in “Rüzgar” rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna usta oyuncu Hakan Salınmış katıldı.

Son olarak Maviye Sürgün dizisinde rol alan Hakan Salınmış “Gaddar”da Levent’in babasını canlandıracak.





