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Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisine bomba transfer! Maviye Sürgün'ün yıldızı kadroda

27.10.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, şimdilerde Fox Tv için çekilecek olan Gaddar dizisi için hazırlık yapıyor. Ulusoy'un heyecanla beklenen dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Son olarak Maviye Sürgün dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan usta oyuncu kadroya katıldı.

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy dizideki performansıyla çok konuşulmuştu.

Şimdilerde Fox Tv için çekilecek olan Gaddar dizisi için hazırlık yapan ünlü oyuncu yeni imajıyla da gündem olmuştu. Ulusoy’un yeni dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizide Çağatay Ulusoy “Levent” adlı çok etkili bir karaktere hayat verecek.

Hakan Salınmış 1

Dizide Onur Saylak’ın “Müdür”, Fatih Berk Şahin’in “Rüzgar” rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna usta oyuncu Hakan Salınmış katıldı.

Hakan Salınmış 2

Son olarak Maviye Sürgün dizisinde rol alan Hakan Salınmış “Gaddar”da Levent’in babasını canlandıracak.

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