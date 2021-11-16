Çağatay Ulusoy, senaryoyu beğenmedi! Yalı Çapkını dizisi değişikliğe gidiyor

Netflix’te yayınlanan Hakan: Muhafız ve Blu Tv’de yayınlanan Yeşilçam dizisileriyle peş peşe dijital projelerde yer alan Çağatay Ulusoy, televizyonlara dönmeye hazırlanıyor.

Yalı Çapkını dizisi hakkında henüz çok az bilgi olsa da dizinin başrolünün Çağatay Ulusoy olduğu, TV 8’de yayınlanacağı kesin. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin sadece başrol oyuncusu resmen açıklandı.

BEĞENMEZSE ROL ALMAYACAK

Dizi için özellikle kadın oyuncu arayışı sürerken Ulusoy’un senaryoya müdahale ettiği ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş köşesinde yer verdiği bilgide Ulusoy’un, Yalı Çapkını dizisinin senaryosunu beğenmediği ve değişiklik yapılmasını istediğini belirtti.

Buna göre senaryo şimdi yeniden yazılıyor. Senaryo ekibi şimdi hummalı bir çalışma içinde. Zira Ulusoy, iddialara göre eğer senaryo istediği gibi olmazsa Yalı Çapkını’nda yer almayacağını belirtmiş.

KADIN BAŞROL ARANIYOR

TV 8’de yayınlanacak Yalı Çapkını dizisinde kadın oyuncu olarak Neslihan Atagül ve Özge Gürel’in ismi geçiyordu. Ancak bu konuda hala kesinleşen bir bilgi yok. Ulaşan bir başka bilgiye göre yeni dizinin yabancı dizi ya da kitap uyarlaması olmayacak, tamamen orijinal bir hikâyeden oluşacak.



