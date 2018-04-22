Çağatay Ulusoy'un kaprisi çileden çıkardı! La Casa De Papel'in profesörü gülmedi

Netflix, yeni dizileri geçen çarşamba ve perşembe İtalya-Roma'da tanıttı. Kanalın ilk Türk dizisi 'The Protector'da (Muhafız) başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un kaprisleri 2 günlük etkinliğe damgasını vurdu.

Posta'nın haberine göre; dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken Çağatay Ulusoy'un paylaşım yapmaması tatsızlık çıkardı.

PROFESÖR GÜLMEDİ

Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte bile Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Çağatay Ulusoy'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlaması Roma'da iyice soğuk rüzgarlar estirdi.

(Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan'ı canlandırıyor.)