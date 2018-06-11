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Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi The Protector'un 2. sezonunda sürpriz isimler

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 00:47 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Muhafız) ikinci sezonunda sürpriz isimler rol alacak.

Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi The Protector'un 2. sezonunda sürpriz isimler

Netflix’in ilk yerli dizisi The Protector'un (Muhafız) 10 bölümlük ilk sezon çekimleri geçen günlerde tamamlanmıştı. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği, Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un ikinci sezonunda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi sürpriz isimlerin yer alacağı öğrenildi.

ULUSOY ÇEKİMLERE KATILDI
Önümüzdeki hafta dizinin ikinci sezon çekimleri başlayacak bu sezonda Çağatay Ulusoy'a sürpriz isimler eşlik edecek. O3 Medya'nın imza attığı dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Bodrum tatilinden dönüp Göktürk'te yapılan fotoğraf çekimlerine katıldı.

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DİZİNİN YAYIN TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık'ın da ikinci sezonunda rol alacağı dizinin kadrosunda Yurdaer Okur'un yanısıra Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum ve Saygın Soysal'ın da yer alacağı öğrenildi. Merakla beklenen The Protector dizisinin yayın tarihiyle ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.

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Çağatay Ulusoy netflix The Protector

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