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Çağdan Atan: “Yoğun bir fikstürden geçiyoruz”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.11.2024 09:55
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi’nde oynadıkları Kopenhag maçından kısa bir süre sonra Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşmaya çıktıklarını söyleyerek yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve özellikle son 2 maçta da iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Çağdan Atan: “Yoğun bir fikstürden geçiyoruz”

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Danimarka’da TSİ 01.00’de maçı bitirdik. 64-65 saat sonra burada oynadık. Bugün itibarıyla 20. maçımızı oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Deplasmanı daha fazla oynadık. Son 2 maç çok iyi cevap verdik. Sağlam kaldık. Rakiplerimize net pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. Oyuncularım, planladığımız her şeyi yapmak istediler. Beşiktaş 1’e 1 baskı yapması zor bir takım. Gezen bir takım. 1’e 1 bulduğumuz anlarda etkili pres yaptık. İlk yarı geçiş şansı yakaladık. Takımla ilgili tek negatif şey topa daha sahip olabilirdik. Gole yaklaştığımız anlar vardır. Pozisyon anlamında kısır ama mücadele açısından etkili bir maç oynandı. Van Bronckhorst daha sonra forvetsiz oyuna döndü. Bu bizim hamlelerimizi bozdu. Seviyemizi yukarda tutmaya çalıştık. 20 tane oyuncuyu iki maçta iyi kullandığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz sezonu erken açtık. 10. haftadan sonra bir kırılma bekliyorduk. Bu kırılma biraz uzun sürdü. Celje maçı bizi çok yıprattı. Geri dönüş sinyallerini oyuncularım verdi. Devre arasına kadar iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz. Hamlelerle birlikte vites artıracağız. Devre arasında transferlerle hızlanmamız gerekiyor. Oyuncu modeli olarak yavaş bir takımız” ifadelerini kullandı.

“BEN SAHANIN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUM”

Çağdaş Atan, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardır’ın karşılaşmanın son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, “Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Antrenörlük kariyerim boyunca hakemlerle ilgili bir ya da iki kere konuşmuşumdur. Benim dahil olmak istediğim konular değil. Pozisyonun tekrarını izlemedim. Çıplak gözle gördüm, bir düşüncem var. Bir şey demek istemiyorum” cevabını verdi.

“DEĞİŞİM DEVAM EDECEK”

Devre arası transfer dönemine dair çalışmalarına başladıklarına değinen Atan, “Biz bir değişim yaşıyoruz. Kış transferlerinde verimli sonuç ya da iyi oyuncular almak kolay değil. Ufak bir parçayı tamamlayabiliyorsunuz. Yazın faydalı, iyi oyuncular aldık ama sayısal olarak az. Elimizdeki oyuncuları daha fazla değerlendirmek istediğimiz dönemlerden geçtik. Değişim devam edecek. Bu oyun, performans oyunu, iyi performans verenler devam edecek. Vermeyenlerin yerine de yenileri gelecek. Mevki olarak karar vermedik. Ters ayaklı beklerle çok fazla oynadık ve çok puan aldık. Kemen ve Ömer Ali çok gol attı. Son zamanlarda bize zarar vermeye başladığını gördük. Formasyon değiştirme kararı aldık milli arada daha da geliştirip, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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