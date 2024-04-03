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  4. Çağla Şıkel’den duygulandıran Türker İnanoğlu paylaşımı! "Buraya yazsam sayfalar yetmez"

Çağla Şıkel’den duygulandıran Türker İnanoğlu paylaşımı! "Buraya yazsam sayfalar yetmez"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.04.2024 22:57
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Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu'na veda paylaşımı yapan ünlü isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu. Şıkel, yıllar önce yan yana poz verdiği 'Bay Sinema' olarak anılan Türker İnanoğlu ile karesini Instagram hesabında paylaştı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türker İnanoğlu sanat camiasını yasa boğdu. Birçok ünlü isim İnanoğlu'na veda paylaşımı yaptı. O isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu. Şıkel, "Buraya yazsam sayfalar yetmez" diyerek duygularını kaleme aldı.

DUYGULANDIRAN VEDA PAYLAŞIMI

Çağla Şıkel Yeşilçam'ın efsanelerinden Türker İnanoğlu'na veda paylaşımı yaptı. Türker İnanoğlu ile çekilmiş olan eski bir paresini takipçileriyle paylaşan Şıkel, "Çok ama çok eski günler nasıl olur da bu kadar dün gibi aklımda kalır… Kalbime kazınır attığımız o kahkaha o heyecanım o gençliğim o nereye düştüğümü bilmezliğim o korkularım… Hepsi bir toz bulutu olurdu verdiğiniz cesaret ve bana olan güveninizle. Benim görmediğim sizin gördüğünüz benim cesaret edemediğim ama sizin yüreklendirdiğiniz her şey oldu ve oluyor Türker abim…

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Hiç unutmam…Kızınca alt dudağınızı bir sarkıtırdınız oyyyy nasıl korkardık boncuk boncuk bakardık gözlerinize bir kez gülün de dağılsın bulutlar diye… Hep çocuktuk sizin karşınızda hep babamızdınız hep büyüklük yaptınız o kocaman sevgi dolu yüreğinizle… İyi ki tanıdım sizi çok ama çoookk şanslıyım. Buraya yazsam sayfalar yetmez. Sevgimi minnetimi anlatmaya ama kalbimde dize dize varlığınız öyle özenli öyle saygılı öyle sevgi dolu… Huzurla uyuyun Türker beyim … (Türker Ağabeyim), (Türker Babam )" şeklinde yazdı.

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