Çağla Şıkel göğsünün açılmasıyla ilgili konuştu: Cinsime tecavüz gibi hissettim

Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Şıkel yıllar önce canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Şıkel o döneme dair şunları söyledi:

"Çok çok incitildim, çok zor bir dönemdi. Bir kadın olarak bu söylenenleri hazmedemedim. Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra ‘yok artık susamayacağım’ deyip açıklama yapmıştım. O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi. Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini… Konuştuğuma hiç pişman olmadım."

Show TV'de yayınlanan Her Şey Dahil programının sunucusu Çağla Şikel'in başına canlı yayında çok talihsiz bir olay gelmişti. Programda Alişan ile dans eden Şikel'in elbisesinin askısı düşünce göğsü açılmıştı.



