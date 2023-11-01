Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Kuzey büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Bir süredir Star TV ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde Orhan karakterine hayat veren şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, ile eski eşi Çağla Şıkel bir araya geldi.

2008 yılında evlenen 2015'te yollarını ayıran Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, büyük oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı. Eski eşler çocuklarıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.

Şıkel, oğluna "Yazıp yazıp siliyorum ,hayatta bazı duyguların tarifi yokmuş. İyi ki varsın diyebiliyorum, iyi ki benim oğlumsun, iyi ki senin annen olmuşum... Seni çok seviyorum oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel mutlu, sağlıklı, yaşlara..." diye seslendi.

Altuğ da paylaşımına "Kuzey'im mutlulukla sağlıkla... İyi ki doğdun oğlum" ifadelerini not düştü.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey'i gören herkes çok şaşırdı. Kuzey'in babası Emre Altuğ'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Kuzey'i gören herkes 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Babasına benzemiş' gibi yorumlarda bulundu.





