MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Kuzey büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Kuzey büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

01.11.2023 12:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedi yıllık evliliklerinin ardından boşanan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel oğulları Kuzey'in doğum günü için bir araya geldi. İkili birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey'in babası ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Kuzey büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Bir süredir Star TV ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde Orhan karakterine hayat veren şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, ile eski eşi Çağla Şıkel bir araya geldi.

2008 yılında evlenen 2015'te yollarını ayıran Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, büyük oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı. Eski eşler çocuklarıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.

Çağla Şıkel 1

Şıkel, oğluna "Yazıp yazıp siliyorum ,hayatta bazı duyguların tarifi yokmuş. İyi ki varsın diyebiliyorum, iyi ki benim oğlumsun, iyi ki senin annen olmuşum... Seni çok seviyorum oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel mutlu, sağlıklı, yaşlara..." diye seslendi.

Çağla Şıkel 2

Altuğ da paylaşımına "Kuzey'im mutlulukla sağlıkla... İyi ki doğdun oğlum" ifadelerini not düştü.

Çağla Şıkel 3

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey'i gören herkes çok şaşırdı. Kuzey'in babası Emre Altuğ'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Kuzey'i gören herkes 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Babasına benzemiş' gibi yorumlarda bulundu.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kirli çamaşırlar ortalığa döküldü! Ünlü fenomene ihbar üstüne ihbar...Kirli çamaşırlar ortalığa döküldü! Ünlü fenomene ihbar üstüne ihbar...
Tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı Tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı
27 yıllık evlilik sona ermişti! Eski eşe romantik kutlama27 yıllık evlilik sona ermişti! Eski eşe romantik kutlama
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ Oyuncu evlilik karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.