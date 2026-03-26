Çağla Şıkel'in viral olan çikolata tarifi: 20 dakikada pişirmeden hazır!

Çağla Şıkel, tatlı krizlerine çözüm olacak, hem sağlıklı hem pratik bir çikolata tarifi paylaştı. Bal, kakao, tahin ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan bu tarif, kısa sürede hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz bir atıştırmalık sunuyor.

MALZEMELER 2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı saf kakao

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı tahin

İsteğe bağlı olarak fındık (iri parçalar halinde)

TARİF Hindistan cevizi yağını eritiyoruz, ardından kakao, bal ve tahini ekleyin

Fındıkları Hazırlayın: Fındıkları bir poşet içinde ezerek hafif parçalı kalmasını sağlayın.

Karıştırın: Fındıkları hazırladığınız çikolata karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımın sıvı kıvamda olması önemli.

Karışımı silikon buz kalıplarına dökün

Buzlukta yaklaşık 20 dakika bekletin

Kısa sürede nefis, ev yapımı çikolatalarınız hazır!

AFİYET OLSUN!