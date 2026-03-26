Çağla Şıkel'in viral olan çikolata tarifi: 20 dakikada pişirmeden hazır!
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sadece 20 dakikada hazırlanan ve pişirmeye gerek olmayan çikolata tarifiyle sosyal medyada gündem oldu. Bal, kakao, tahin ve Hindistan cevizi yağının muhteşem uyumuyla hazırlanan bu pratik tarif, kısa sürede viral hale geldi.
Çağla Şıkel, tatlı krizlerine çözüm olacak, hem sağlıklı hem pratik bir çikolata tarifi paylaştı. Bal, kakao, tahin ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan bu tarif, kısa sürede hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz bir atıştırmalık sunuyor.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı saf kakao
4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı tahin
İsteğe bağlı olarak fındık (iri parçalar halinde)
TARİF
Hindistan cevizi yağını eritiyoruz, ardından kakao, bal ve tahini ekleyin
Fındıkları Hazırlayın: Fındıkları bir poşet içinde ezerek hafif parçalı kalmasını sağlayın.
Karıştırın: Fındıkları hazırladığınız çikolata karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımın sıvı kıvamda olması önemli.
Karışımı silikon buz kalıplarına dökün
Buzlukta yaklaşık 20 dakika bekletin
Kısa sürede nefis, ev yapımı çikolatalarınız hazır!
AFİYET OLSUN!
Çağla Şıkel'in Viral Çikolata Tarifi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum