Çağla Şıkel'in viral olan çikolata tarifi: 20 dakikada pişirmeden hazır!

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sadece 20 dakikada hazırlanan ve pişirmeye gerek olmayan çikolata tarifiyle sosyal medyada gündem oldu. Bal, kakao, tahin ve Hindistan cevizi yağının muhteşem uyumuyla hazırlanan bu pratik tarif, kısa sürede viral hale geldi.

Sedef Karatay Bingül

Çağla Şıkel, tatlı krizlerine çözüm olacak, hem sağlıklı hem pratik bir çikolata tarifi paylaştı. Bal, kakao, tahin ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan bu tarif, kısa sürede hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz bir atıştırmalık sunuyor.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı saf kakao
  • 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • İsteğe bağlı olarak fındık (iri parçalar halinde)

TARİF

  • Hindistan cevizi yağını eritiyoruz, ardından kakao, bal ve tahini ekleyin
  • Fındıkları Hazırlayın: Fındıkları bir poşet içinde ezerek hafif parçalı kalmasını sağlayın.
  • Karıştırın: Fındıkları hazırladığınız çikolata karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımın sıvı kıvamda olması önemli.
  • Karışımı silikon buz kalıplarına dökün
  • Buzlukta yaklaşık 20 dakika bekletin
  • Kısa sürede nefis, ev yapımı çikolatalarınız hazır!

AFİYET OLSUN!

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

