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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan oğullarıyla yeni yıl pozu

31.12.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında boşanan, manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Emre Altuğ, dün akşam oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte yemek yedi. İkiliden Emre Altuğ, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan oğullarıyla yeni yıl pozu

Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Her zaman çocukları Uzay ve Kuzey için bir araya gelen Şıkel ve Altuğ, son olarak yeni yıl yemeğine çıktı.

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51 yaşındaki Emre Altuğ, eski eşi ve oğullarıyla verdiği pozu Instagram hesabından "Erken yılbaşı yemeği" notuyla yayınladı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel de aynı kareyi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden "Mutlu seneler" notuyla paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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