Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan oğullarıyla yeni yıl pozu

Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Her zaman çocukları Uzay ve Kuzey için bir araya gelen Şıkel ve Altuğ, son olarak yeni yıl yemeğine çıktı.

51 yaşındaki Emre Altuğ, eski eşi ve oğullarıyla verdiği pozu Instagram hesabından "Erken yılbaşı yemeği" notuyla yayınladı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel de aynı kareyi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden "Mutlu seneler" notuyla paylaştı.



