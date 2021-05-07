Çağlar Ertuğrul'u hiç böyle görmediniz! Deniz Baysal Teşkilat setinin en komik hallerini paylaştı

TRT 1'in rating şampiyonu dizisi "Teşkilat"ın ekibi, Covid-19 kurbanı olan başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Nihat Altınkaya'nın iyileşmesiyle rahat bir nefes aldı. Setten yine eğlence dozu yüksek paylaşımlar yağmaya başladı.

Son dönemde, "Kızıl Elma" ve "Milat" gibi dizilerle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) temasını işlemeye çalışan ama hüsrana uğrayan TRT 1, "Teşkilat" sayesinde muradına erdi. Mart ayında başlayan dizi, pazar akşamındaki boşluğu iyi değerlendirdi. Görkemli prodüksiyonu, yüksek temposu ve aksiyon sahneleriyle izleyici kendine bağladı.

Eski Partnerler Yeniden Birlikte

Öte yandan, dizinin büyük başarısındaki en büyük etkenlerden biri de oyuncu kadrosu. Daha önce "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın tekrar bir araya gelmesi özellikle heyecan yarattı. Bu ikili tanıtım için etkili olsa da, her bir oyuncunun özenle seçildiğini de atlamamak lazım. Üstelik, "Teşkilat" dizisinin mutlu bir set ortamı olmasında da en büyük pay oyuncuların!

"Çağlar Noldoo?"

Malum, neredeyse üç saate varan dizi süreleri yüzünden çekimler uzadıkça uzuyor. Ama set yoğunluğu bile "Teşkilat" oyuncularının moralini bozmuyor, eğlenmenin bir yolunu buluyorlar! Ezgi Şenler ve Deniz Baysal'ın paydos vaktini hesaplama videosuna çok güleceksiniz.