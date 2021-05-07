MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağlar Ertuğrul'u hiç böyle görmediniz! Deniz Baysal Teşkilat setinin en komik hallerini paylaştı

Çağlar Ertuğrul'u hiç böyle görmediniz! Deniz Baysal Teşkilat setinin en komik hallerini paylaştı

07.05.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Teşkilat"ın yıldızları setten eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'u bambaşka bir halde görmeye hazır mısınız?

Çağlar Ertuğrul'u hiç böyle görmediniz! Deniz Baysal Teşkilat setinin en komik hallerini paylaştı

TRT 1'in rating şampiyonu dizisi "Teşkilat"ın ekibi, Covid-19 kurbanı olan başrol oyuncuları Deniz Baysal ve Nihat Altınkaya'nın iyileşmesiyle rahat bir nefes aldı. Setten yine eğlence dozu yüksek paylaşımlar yağmaya başladı.

Teşkilat 2

Son dönemde, "Kızıl Elma" ve "Milat" gibi dizilerle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) temasını işlemeye çalışan ama hüsrana uğrayan TRT 1, "Teşkilat" sayesinde muradına erdi. Mart ayında başlayan dizi, pazar akşamındaki boşluğu iyi değerlendirdi. Görkemli prodüksiyonu, yüksek temposu ve aksiyon sahneleriyle izleyici kendine bağladı.

Eski Partnerler Yeniden Birlikte

Deniz Baysal Çağlar Ertuğrul

Öte yandan, dizinin büyük başarısındaki en büyük etkenlerden biri de oyuncu kadrosu. Daha önce "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın tekrar bir araya gelmesi özellikle heyecan yarattı. Bu ikili tanıtım için etkili olsa da, her bir oyuncunun özenle seçildiğini de atlamamak lazım. Üstelik, "Teşkilat" dizisinin mutlu bir set ortamı olmasında da en büyük pay oyuncuların!

"Çağlar Noldoo?"

Teşkilat 3

Malum, neredeyse üç saate varan dizi süreleri yüzünden çekimler uzadıkça uzuyor. Ama set yoğunluğu bile "Teşkilat" oyuncularının moralini bozmuyor, eğlenmenin bir yolunu buluyorlar! Ezgi Şenler ve Deniz Baysal'ın paydos vaktini hesaplama videosuna çok güleceksiniz.

Deniz Baysal Ezgi Şenler

Ama daha komik bir şey varsa, o da Çağlar Ertuğrul'un tanınmaz haldeki fotoğrafı!

Deniz Baysal Ezgi Şenler Çağlar Ertuğrul

Rol arkadaşlarının "Çağlar Noldoo?" diyerek dalga geçtikleri bu fotoğrafın amacı ne acaba, meraktayız!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Şarkıcı Zara organik tarıma el attıŞarkıcı Zara organik tarıma el attı
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Marketlerde yeni dönem bugün başladı

Marketlerde yeni dönem bugün başladı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

"Ben şikayet ettim" demişti! Açıklama geldi

"Ben şikayet ettim" demişti! Açıklama geldi

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.