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Çağlar Söyüncü, deprem sonrasında fırsatçılara sert çıkıştı! "Bunlar insanlıktan nasibini almamış!"

07.02.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin üzerinden 24 saat geçerken, bölgeden yeni haberler geliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, depremlerin ardından fırsatçılık yapan kişilere sert tepki gösterdi.

Çağlar Söyüncü, deprem sonrasında fırsatçılara sert çıkıştı! "Bunlar insanlıktan nasibini almamış!"

Futbol dünyasından Volkan Demirel, Gökhan Zan gibi isimlerin deprem yardım çağrıları gündem olmuştu. İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü de bu çağrılara katılmıştı. Söyüncü, fırsatçılık yapanlara ise sert çıkıştı.

"GÖÇÜK ALTINDALAR VE HABER ALAMIYORUZ"

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Çağlar Söyüncü, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremler sonrası enkazla ilgili bir çağrıda bulunmuştu. Twitter hesabından, "Ekinciler mahallesi elit apartmanı Antakya /Hatay. Emine Mimaroğlu &Şükrü Mimaroğlu o binada göçük altındalar ve haber alamıyoruz. O bölgede tanıdığı olan yada o bölgeden haberdar olan herhangi biri bilgi verebilir mi?" paylaşımını yapan Söyüncü, bir tweet daha attı.

"BUNLAR CEZASIZ KALMAMALI"

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Milli futbolcu, depremlerin ardından fırsatçılık yapan kişilere büyük tepki gösterdi. Söyüncü, "Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü deprem sonrası enkazla ilgili çağrıda bulundu! "Göçük altındalar ve haber alamıyoruz"

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