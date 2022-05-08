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  4. Çağlar Söyüncü göğsümüzü kabartacak! Dünya devine rekor paraya gidiyor

Çağlar Söyüncü göğsümüzü kabartacak! Dünya devine rekor paraya gidiyor

08.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leicester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü'nün adresi belli oluyor. İngiliz temsilcisinin sezon sonu milli futbolcuyu satacağı iddia edildi. Başarılı savunmacının yeni adresi ile bizi gururlandıracak cinsten...

Çağlar Söyüncü göğsümüzü kabartacak! Dünya devine rekor paraya gidiyor
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Premier Lig ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü kararını verdi. İngiliz ekibinde önümüzdeki yaz transfer dönemi için finansman oluşturmak adına Çağlar Söyüncü'nün satılacağı belirtildi.

İNGİLTERE MACERASI SON BULUYOR

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Star Gazetesi'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre; Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, önümüzdeki yaz bir orta saha, bir sağ kanat ve bir stoperin transfer edilmesini istiyor. İngiliz devi ise yapılacak transferler için kaynak oluşturmak adına birkaç oyuncuyu satacak. Birçok Avrupa ekibinin yakın takibinde olan Çağlar Söyüncü'de bu amaçla önümüzdeki yaz satılması planlanan isimlerden.

REAL MADRID ÇOK İSTİYOR

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La Liga devlerinden Real Madrid, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı. İspanyol ekibi milli savunmacıyı kadrosuna katmak için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda da 1 golle takımına katkı sağladı.


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