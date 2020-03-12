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Çağlar Söyüncü'nün kulübü Leicester City'de 3 futbolcuda koronavirüs belirtisi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de menajer Brendan Rodgers, takımdaki üç futbolcunun koranavirüsten dolayı karantina altına alındığını açıkladı.

Çağlar Söyüncü'nün kulübü Leicester City'de 3 futbolcuda koronavirüs belirtisi!

Koronavirüs salgını İngiltere Premier Ligi'ni de vurdu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'de üç futbolcunun koronavirüs semptomlarına rastlandığı açıklandı.

LEİCESTER CİTY'DEN AÇIKLAMA

Koronavirüsün Premier Lig'de görülmesinin ardından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers açıklama yaptı. Rodgers, "3 oyuncumuzda koronavirüs semptomlarına rastladık. Prosedürleri uyguladık, oyuncular karantina altına alındı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan aralarında İtalya ve İspanya’nın da bulunduğu Avrupa’nın birçok ülkesinde sportif faaliyetlere koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi.


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