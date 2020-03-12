Çağlar Söyüncü'nün kulübü Leicester City'de 3 futbolcuda koronavirüs belirtisi!

Koronavirüs salgını İngiltere Premier Ligi'ni de vurdu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'de üç futbolcunun koronavirüs semptomlarına rastlandığı açıklandı.
Koronavirüsün Premier Lig'de görülmesinin ardından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers açıklama yaptı. Rodgers, "3 oyuncumuzda koronavirüs semptomlarına rastladık. Prosedürleri uyguladık, oyuncular karantina altına alındı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan aralarında İtalya ve İspanya’nın da bulunduğu Avrupa’nın birçok ülkesinde sportif faaliyetlere koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi.
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