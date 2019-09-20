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Çağrı filminin Bilal’i, Ali Ahmed Salem hayatını kaybetti

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SİNEMA TV  | 20.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yönetmen Mustafa Akkad'ın yönettiği efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si, Ali Ahmed Salem 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çağrı filminin Bilal’i, Ali Ahmed Salem hayatını kaybetti

1977 yapımı “Çağrı” filminde Kabe’de ilk ezanı okuyan Bilâl-i Habeşî’yi canlandıran Libyalı oyuncu Ali Ahmed Salem hayatını kaybetti. Çağrı filminde canlandırdığı Bilâl-i Habeşî rolü ile meşhur olan Ali Ahmed Salem, sinema sektöründe kısa bir süre daha çalışmaya devam etti.

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Çöl Aslanı filminde Akkad'ın yönetmen yardımcısı oldu. Bundan sonra ise oyunculuğa devam etmedi. Salem, Çağrı filminin son sahnesine atıfta bulunarak, “Mekke'nin fethinden bu yana hala işsizim” şeklinde açıklama yapmıştı. 2017 yılında Kahire'deki Arap Bilgi Bakanları Konseyi tarafından Arap dünyasının etkili 48 ismi arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akkad Çağrı Bilal Bilal-i Habeşi Ali Ahmed Salem

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