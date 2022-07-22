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Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları Ne İş Yapar? Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

22.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümüne olan ilgi ve talep artmıştır. Bu bölümde, çalışılan kurum ve kuruluşların en iyi şekilde tanıtımını yapacak öğrenciler yetiştirilmektedir. Peki, Çağrı Merkezi Hizmetleri mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır? İki yıllık eğitim sonunda alınan diploma ile çalışma hayatına adım atan Çağrı Merkezi Hizmetleri mezunları kamuda ve özel sektörde iş fırsatı bulabilmektedir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları Ne İş Yapar? Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

İçindekiler

  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Nedir?
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları Ne İş Yapar?
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları İş İmkanları Nelerdir?
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları Nerelerde Çalışır?
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencileri Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilmektedir?
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Okuyan Kişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü mezunlarının, bünyesinde çalıştığı şirket ve kurumların tanıtımını yapmak, müşterileri bilgilendirmek, istek ve şikayetleri dinleyerek çözüm üretmek gibi görevleri bulunur. Ön lisans bölümü olan Çağrı Merkezi Hizmetleri, bu görev ve sorumlulukları yerine getirecek öğrencileri iş hayatına hazırlamaktadır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Nedir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü, birlikte çalışılan kurum ve kuruluşların müşterilerine bilgilendirme yapan, talep ve şikayetlere çözüm üreten, tanıtım yapan ikna kabiliyeti yüksek kişileri yetiştiren üniversite programıdır.

Bu bölümü okuyan kişilerin diksiyonu düzgün, hitap yeteneğinin güçlü ve insan ilişkilerinde başarılı olması gerekir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları Ne İş Yapar?

Çağrı Merkezi Hizmetleri mezunları, müşteriler ile sürekli olarak iletişim halindedir. Buradaki temel amaç, müşterilere firma hakkında tanıtım yapılması, müşteri taleplerinin değerlendirilmesi ve sorunlara en kısa sürede çözüm bulunmasıdır. Bu bölümden mezun kişiler, müşteriler ile firma arasındaki ilişkileri güçlü bir hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır.

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Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri mezunlarının kamuda iş olanakları elde edebilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması gerekmektedir. Bu sınavdan başarı ile geçen mezunlar kamu kurum ve kuruluşlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri görevlisi olarak çalışabilmektedir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alamayan veya özel sektörde çalışmayı tercih eden bireyler, özel şirket veya firmalarda hizmet verebilmektedir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Mezunları Nerelerde Çalışır?

Üniversite tercihlerinde Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünü seçen kişiler, mezun olduktan sonra telefon operatörleri, çağrı merkezleri, banka, satış mağazaları, üniversite, bakanlık, özel veya devlet okulları ve hastane gibi alanlarda çalışabilmektedir.

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Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü, iki yıllık ön lisans programıdır. Bu bölümü okuyan kişilerin, 120 AKTS hakkını doldurmaları gerekir. Bu şartı sağlayan öğrenciler 2 yıllık eğitimin sonunda mezun olmaktadır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü okuyan öğrencilerin zorunlu dersleri şunlardır;

  • Çağrı merkezi yönetimi,
  • Halkla ilişkiler,
  • Çatışma ve stres yönetimi,
  • Toplantı ve sunu teknikleri,
  • İşletme ilkeleri,
  • Tüketici davranışları,
  • Stratejik yönetim,
  • İş ve yaşamda motivasyon,
  • Çağrı merkezinde müşteri ilişkileri yönetimi,
  • Yeni iletişim teknolojileri

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü okuyan bireylerin tüm bu dersleri başarı ile geçmeleri gerekir. Tüm koşulları sağlayan öğrenciler Çağrı Merkezi Hizmetleri ön lisans diploması alacaklardır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencileri Hangi Bölümlere Geçiş Yapabilmektedir?

Bir ön lisans programı olan Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünde öğrenciler, diledikleri takdirde 4 yıllık lisans bölümüne geçiş yapabilmektedir. Bunun için Dikey Geçiş Sınavı'na girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekir. DGS ile lisans tamamlamayı düşünen öğrenciler için lisans bölümleri şunlardır;

  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
  • İşletme,
  • Halkla İlişkiler,
  • İşletme Bilgi ve Yönetimi,
  • Yönetim Bilişim Sistemleri,
  • İletişim Tasarımı ve Medya,
  • Yeni Medya,
  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
  • İletişim Bilimleri,
  • Lojistik Yönetimi,
  • Medya ve Görsel Sanatlar

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Okuyan Kişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olan kişilerin iş alanlarında zorluk yaşamaması ve meslek hayatında başarısız olmaması için bazı niteliklere sahip olması gerekir. Üniversite tercihleri yapan bireylerin çalışma şartlarını da göz önünde bulundurup tercihlerini bu yönde yapması en doğru seçim olacaktır. Peki, Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünü okuyan bireyler nasıl olmalıdır?

  • Sabırlı olmalı,
  • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmalı,
  • Hoşgörülü olmalı,
  • Çözüm üretme kabiliyetine sahip olmalı,
  • İkna yeteneğine sahip olmalı,
  • Tanıtım, bilgi verme gibi önemli konulara hassasiyet ile yaklaşmalı,
  • Gereksiz ve uzun konuşmalardan uzak durmalı
  • Gerektiği yerlerde sakinliğini koruyabilmeli,
  • Firma veya kurumun çıkarlarını koruyabilmeli

Tüm bu niteliklere sahip olan bireyler, çalışma hayatına daha kolay bir şekilde adapte olacaktır.


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