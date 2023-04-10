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Cahiliye dönemi nedir, ne demektir? Cahiliye dönemi özellikleri nelerdir?

20.03.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlık tarihi boyunca birçok dönem yaşanmıştır. Her dönem, adını farklı toplumsal olaylardan alır. Bu olaylar ile insanlık tarihini sınıflandırarak araştırmak ve incelemek mümkün olur. Cahiliye dönemi de belli bir topluluğun geçirdiği dönemi anlatan bir dönem ismidir. Dini inanışları doğrultusunda oluşmuş ve şekillenmiştir. Aynı zamanda bazı bireyler ve bazı toplumları ifade eden bir terim olarak kullanılmıştır.

Cahiliye dönemi nedir, ne demektir? Cahiliye dönemi özellikleri nelerdir?

İslamiyet’in kabulünden önce birden fazla tanrının varlığına inanılan bir dönem olmuştur. Bu tanrıların sahip olduğu güçlere göre farklı durumlara karşılık insanları koruduğu düşünülürdü. Arap yarımadası ya da Arabistan olarak bilinen bölgede yaşayan Araplar da İslam dinine inanmadan önce çok tanrılı inançtan yanaydılar. Araplar için kullanılan Cahiliye dönemi Allah inancı ile ilgili bir terimdir. Bu dönemde hanif adı verilen bazı kişiler vardır ve azınlıktadır. Bu kişiler Hz. İbrahim dinine inanır ve putlara ya da başka tanrılara inanmayı reddederlerdi. Ancak cahiliye adı verilen dönemde durum daha farklıydı.

Cahiliye dönemi nedir?

Cahiliye dönemi Arapların tek tanrılı olmadığı, putlara taptıkları bir döneme verilen bir isimdir. Cahiliye dönemi özelliklerinin başında kölelik, yağmacılık, şiddet gibi olumsuz kavramlar gelmektedir. Ağırlıklı olarak da kadınlar bu dönemde mal gibi görülmekte ve köle olarak alınıp satılmaktaydı. Cahiliye dönemi adetleri gereğince insanların koyduğu kurallara inanılır ve emirlere uyulurdu. İslamiyet inancının kabul edilmeden önceki dönemine denk gelen bu dönemde putlara tapılır, şarap içilir, kumar oynamamak ayıp sayılır, borcu ödenmeyen kişinin borcu alacaklı tarafından kendi isteğine göre artırılırdı. Arap toplulukları Cahiliye adı verilen bu dönemde putları aracı olarak görürdü. Bu inanışa göre putlar efendilerdi ve her şey onlara aitti. Baba anlamına gelen Arapça “Eb” kelimesi de putlar için kullanılırdı. Savaşlar putlar için yapılırdı. İnsanlar da putların çocuklarıydı.

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Cahiliye dönemi ne demektir?

Allah’ın varlığının inkar edilmediği ama putlara tapıldığı bir dönem olan Cahiliye dönemi terim olarak da kullanılmaktadır. Bu terim doğrultusunda Cahiliye döneminde yaşayan insanların yaşam tarzları, davranışları, inançları sınıflandırılmıştır. İslamiyet’ten önce yaşanan bu dönem Cahiliyet olarak adlandırıldı ve Hz. Muhammed’in gönderilmesi ile İslam dini ortaya çıkarak bu yaşam tarzının düzenlenmesini sağlandı. İslam dininden önce putlara tapan Arap toplulukları arasında savaşlar çıkardı. Bu savaşlar Ficar Savaşları olarak adlandırılırdı. Arap toplulukları arasında Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan aylar vardı. Bu aylar şunlardı:

  • Muharrem (Yılın birinci ayı)
  • Zilhicce (Yılın on ikinci ayı)
  • Recep (Yılın yedinci ayı, üç ayların başı)
  • Zilkade (Yılın on birinci ayı)
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Cahiliye Dönemi özellikleri nelerdir?

Dönemin bu ismi almasının bir nedeni de İslamiyet’in kabul edilmesinden ve yaygınlaşmasından önceki insanların yaşadığı zaman dilimini ve süreci İslamiyet sonrası dönemden ayırt edebilmektir. Cahiliye Dönemi özellikleri:

  • Kız çocukları, melek olacakları inancıyla ve masraf çıkaracakları düşüncesi ile diri diri toprağa gömülürdü.
  • Kabilecilik önemliydi.
  • Kabileler arasında kan davası kaynaklı savaşlar yaşanırdı.
  • İslam dinindekinin aksine eceli ile ölen hayvanlar mundar görülmez ve yenirdi.
  • Putlara tapılır, her şeyin sahibinin putlar olduğuna inanılırdı.
  • Maddi güç en önemli üstünlüktü.
  • Kumar, alkol ve zina yapmamak ayıp sayılırdı.
  • Erkekler doğan çocuk sayısının çokluğu ile gurur duyardı.
  • Şiir ve kafiyeli yazın türüne önem verilirdi.
  • Allah’ın varlığının olduğu kabul edilirdi ama Allah ile insan arasındaki tek aracının putlar olduğuna inanılırdı.
  • Kadın alt sınıf olarak görülür bir mal gibi alınır ve satılırdı.
  • Borçlara, alacaklının isteği oranında zam yapılırdı.
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