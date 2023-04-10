Taif Seferi nedenleri ve sonuçları nelerdir? Taif Seferi kısaca özeti ve önemi nedir?

Taif Seferi, İslam tarihinde olumsuz sonuçlana bir sefer olarak görülse de uzun vadede İslamiyet açısından olumlu sonuçlanmıştır. Çünkü bu seferden 1 yıl sonra Taifliler, Hz. Muhammed’e elçi göndererek İslamiyet’i kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Taif Seferi, Huneyn Savaşı’ndan sonra zorunlu olarak görülmekteydi. Çünkü Taifliler Hz. Muhammed’e karşı düşmanlık konusunda en ileride yer almaktaydı. Taif Seferi’nin önemi ve özeti merak edilmektedir.

Taif Seferi özeti nedir?

Taifliler Mekkeli müşriklerle yakın ilişki içindeydi ve Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır almışlardı. 622 yılında Hicret gerçekleştikten sonra bu tavırlarını devam ettiren Taifliler, Hendek ve Uhud Savaşları başta olmak üzere Müslümanlara karşı gerçekleşen her harekette yer almışlardır. Hz. Muhammed 630 yılında Mekke’yi fethettikten sonra Taif yolu üzerinde bulunan Uzza putunu yıkmıştır. Bu durum sonucu Taifliler endişelenmiş ve aynı şeyin kendi putları Lât’ın başına da geleceğini düşünmüşlerdi. Bu yüzden harekete geçmişler ve Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapan Havazinlilerin ordusuna katılmışlardır. Bu orduda önemli görevler almışlardır.

İslam orduları ile Hevazinliler arasında gerçekleşen Huneyn Savaşı’nı Müslümanlar kazanınca, Taifliler ve Havazinliler savaş meydanını terk ederek Taif’e sığınmışlardır. Savaştan sonra gerçekleşen bu olay üzerine Hz. Muhammed, Taif’e bir sefer gerçekleştirmeye karar vermiştir. İslam ordularının yapacağı bu seferi duyan Taifliler, hemen savaş hazırlıklarına başlayarak şehrin surlarını güçlendirmişler ve bolca erzak depolamışlardır. Ayrıca çevreden taşlar toplamışlar ve bunları atacak mancınıklar yapmışlardır. İslam ordularının komutanı olan Halid bin Velid, şehrin önüne gelip öncelikle Taiflilerin teslim olmasını istemiştir. Taifliler bunu reddedince, Hz. Muhammed de ordusuyla Taif’e gelmiş ve kuşatma başlamıştır.

630 yılında başlayan bu kuşatmada önceleri Taifliler, surlardan ok atmış ve İslam orduları da mancınık kullanarak bu saldırıya karşılık vermişlerdir. Yaklaşık 1 ay süren kuşatma, Taif şehrinin güçlü surlarından dolayı başarılı olmamış ve Hz. Muhammed de kuşatmayı kaldırmıştır.

Taif seferi önemi nedir?

Taif Seferi’nin İslam tarihinde önemi oldukça büyüktür. Bu seferde Müslümanlar ilk defa mancınık kullanmışlardır. Bu yöntem ile şehrin güçlü ve yüksek surları aşılmaya çalışılmış, surların üzerinde bulunan okçular etkisiz hale getirilmek istenmiştir.

Taif Seferi nedenleri nelerdir?

Taif Seferi’nin nedenleri Müslümanların merak ettiği konulardan biridir. Bu seferin gerçekleşmesine neden olan faktörler aşağıdaki gibidir:

Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethinden sonra Taif yolu üzerinde bulunan Uzza putunu yıktırması

Taiflilerin, Müslüman olmayan Araplarla ittifak yapması

Taiflilerin putperest kabilelere destek vermesi

Taiflilerin kendi putları Lât’ın da yıkılacağını düşünmesi

Taiflilerin İslamiyet’i kabul etmemesi

Putperestlerin düzenli bir ordu kurması

Putperestlerin düzenli orduları ile Müslümanlar üzerine hareket etmek istemeleri

Taif Seferi sonuçları nedir?

Taif Seferi’nin sonucunda gerçekleşen gelişmeler araştırma konusudur. 630 yılında gerçekleşen bu kuşatma başarısız sonuçlanmış gibi görünse de aslında başarılı olmuştur. Kuşatmadan sonra doğan sonuçlar aşağıdaki gibidir: