EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Taif Seferi nedenleri ve sonuçları nelerdir? Taif Seferi kısaca özeti ve önemi nedir?

Taif Seferi nedenleri ve sonuçları nelerdir? Taif Seferi kısaca özeti ve önemi nedir?

25.03.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam tarihinde önemli bir yeri olan Taif Seferi, Taif Kuşatması olarak da bilinir. Huneyn Zaferi’nden sonra gerçekleşen bu sefer, Müslümanlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Taif, Mekke’nin 120 km doğusunda Sarat Dağları arasında kalır. Hicaz’ın 3 önemli şehrinden biri olduğu için gözde bir coğrafyaydı. Taif şehrini kuşatan Müslümanlar, bu seferden sonra İslam tarihi açısından olumlu sonuçlar elde etmiştir. Peki Taif Seferi nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Taif Seferi nedenleri ve sonuçları nelerdir? Taif Seferi kısaca özeti ve önemi nedir?

Taif Seferi, İslam tarihinde olumsuz sonuçlana bir sefer olarak görülse de uzun vadede İslamiyet açısından olumlu sonuçlanmıştır. Çünkü bu seferden 1 yıl sonra Taifliler, Hz. Muhammed’e elçi göndererek İslamiyet’i kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Taif Seferi, Huneyn Savaşı’ndan sonra zorunlu olarak görülmekteydi. Çünkü Taifliler Hz. Muhammed’e karşı düşmanlık konusunda en ileride yer almaktaydı. Taif Seferi’nin önemi ve özeti merak edilmektedir.

Taif Seferi özeti nedir?

Taifliler Mekkeli müşriklerle yakın ilişki içindeydi ve Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır almışlardı. 622 yılında Hicret gerçekleştikten sonra bu tavırlarını devam ettiren Taifliler, Hendek ve Uhud Savaşları başta olmak üzere Müslümanlara karşı gerçekleşen her harekette yer almışlardır. Hz. Muhammed 630 yılında Mekke’yi fethettikten sonra Taif yolu üzerinde bulunan Uzza putunu yıkmıştır. Bu durum sonucu Taifliler endişelenmiş ve aynı şeyin kendi putları Lât’ın başına da geleceğini düşünmüşlerdi. Bu yüzden harekete geçmişler ve Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapan Havazinlilerin ordusuna katılmışlardır. Bu orduda önemli görevler almışlardır.

Huneyn savaşı sonuçları nedir? Huneyn savaşı sonuçları nedir?

İslam orduları ile Hevazinliler arasında gerçekleşen Huneyn Savaşı’nı Müslümanlar kazanınca, Taifliler ve Havazinliler savaş meydanını terk ederek Taif’e sığınmışlardır. Savaştan sonra gerçekleşen bu olay üzerine Hz. Muhammed, Taif’e bir sefer gerçekleştirmeye karar vermiştir. İslam ordularının yapacağı bu seferi duyan Taifliler, hemen savaş hazırlıklarına başlayarak şehrin surlarını güçlendirmişler ve bolca erzak depolamışlardır. Ayrıca çevreden taşlar toplamışlar ve bunları atacak mancınıklar yapmışlardır. İslam ordularının komutanı olan Halid bin Velid, şehrin önüne gelip öncelikle Taiflilerin teslim olmasını istemiştir. Taifliler bunu reddedince, Hz. Muhammed de ordusuyla Taif’e gelmiş ve kuşatma başlamıştır.

630 yılında başlayan bu kuşatmada önceleri Taifliler, surlardan ok atmış ve İslam orduları da mancınık kullanarak bu saldırıya karşılık vermişlerdir. Yaklaşık 1 ay süren kuşatma, Taif şehrinin güçlü surlarından dolayı başarılı olmamış ve Hz. Muhammed de kuşatmayı kaldırmıştır.

Taif seferi önemi nedir?

Taif Seferi’nin İslam tarihinde önemi oldukça büyüktür. Bu seferde Müslümanlar ilk defa mancınık kullanmışlardır. Bu yöntem ile şehrin güçlü ve yüksek surları aşılmaya çalışılmış, surların üzerinde bulunan okçular etkisiz hale getirilmek istenmiştir.

Mekke'nin fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Mekke'nin fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?

Taif Seferi nedenleri nelerdir?

Taif Seferi’nin nedenleri Müslümanların merak ettiği konulardan biridir. Bu seferin gerçekleşmesine neden olan faktörler aşağıdaki gibidir:

  • Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethinden sonra Taif yolu üzerinde bulunan Uzza putunu yıktırması
  • Taiflilerin, Müslüman olmayan Araplarla ittifak yapması
  • Taiflilerin putperest kabilelere destek vermesi
  • Taiflilerin kendi putları Lât’ın da yıkılacağını düşünmesi
  • Taiflilerin İslamiyet’i kabul etmemesi
  • Putperestlerin düzenli bir ordu kurması
  • Putperestlerin düzenli orduları ile Müslümanlar üzerine hareket etmek istemeleri
Gassaniler başkenti neresidir? Gassaniler başkenti neresidir?

Taif Seferi sonuçları nedir?

Taif Seferi’nin sonucunda gerçekleşen gelişmeler araştırma konusudur. 630 yılında gerçekleşen bu kuşatma başarısız sonuçlanmış gibi görünse de aslında başarılı olmuştur. Kuşatmadan sonra doğan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  • Şehre gelen İslam elçileri, Taif şehrinin Müslüman olmasını sağlamıştır.
  • Urve bin Mesud, Medine’ye gelerek İslamiyet’i kabul etmiş ve halkını İslamiyet’e davet etmek için Hz. Muhammed’den izin istemiştir.
  • Urve bin Mesud, Taif’te öldürülmüştür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleriBayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
taif yolculuğu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

İlginizi Çekebilir

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.