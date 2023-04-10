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Tebük Seferi kaç yılında oldu, Tebük Seferi'ne katılmayan sahabe kimdir? Tebük Seferi kimlere karşı yapılmıştır?

28.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam tarihi açısından önemli olan Tebük Seferi, İslam ordusu ile Bizans ordusu arasında gerçekleşmiştir. Bu savaşın en önemli sonuçları arasında Bizans ordusunun geri çekilmesi yer alır. Yani diğer Bizans-Arap savaşlarından farklıdır. Aynı zamanda İslam ordusunun en güçlü askeri harekatı olarak geçen bu sefer, Şam bölgesinde bulunan ve sayıları 40 bin kadar olan Bizans birliklerine karşı yapılmıştır. Tebük Seferi kaç yılında gerçeklemiştir ve kimlere karşıdır?

Tebük Seferi kaç yılında oldu, Tebük Seferi'ne katılmayan sahabe kimdir? Tebük Seferi kimlere karşı yapılmıştır?

Tebük, Medine-Suriye ticaret yolu üzerinde Medine’ye 700 km uzaklıkta bulunur. Bizansların kontrolünde olan Tebük, Mute Savaşı’ndan sonra Müslümanlar ile Bizansların arası bozulunca savaş sonucu Müslümanların eline geçmiştir. Tebük Seferi yaşandığı dönemde, Müslümanlar büyük sıkıntılar ve güçlükler yaşıyordu. Bu nedenle bu dönem Kuran-ı Kerim’de “sâatü'l-usre” adı verilir. Yani güçlük zamanı demektir. Bu yüzden de İslam ordusuna “Gazvetü'l-usre” adı verilmiştir.

Tebük Seferi kaç yılında oldu?

Tebük Seferi’nin kaç yılında gerçekleştiği merak edilen konulardan biridir. Bu sefer, 630 yılının ekim ayımda yaşanmıştır. Suriye’de yaşana Hristiyanlar, o dönem Bizans imparatoru olan Herakleios’a mektup yazmışlar ve bu mektupta Hz. Muhammed’in öldüğünü, Müslümanların kıtlık ve yoksulluk yaşadığını, üzerlerine asker göndermek için en uygun zaman olduğunu söylemişlerdir. Bu dönemde Müslümanların üzerine gerçekleşecek bir seferle, Suriyeli Hristiyanlar tüm Müslümanların Hristiyanlığa geçeceğini söylemiştir. Bunun üzerine imparator Herakleios’u ikna etmişler ve imparator da bölgeye ordu göndermiştir.

Bölgeden böyle bir talep gelince imparator da 40 bin kişilik bir ordu kurmuş ve Bizans birliğine hareket emri vermiştir. Bu birlik Şam’a ulaşmak için yola çıkmışlar ve sonrasında bu orduya Arap birlikleri de katılmıştır. Bizans İmparatorluğu ve onlarla beraber hareket eden kabilelerin, Müslümanlara doğru hareket ettiğini haberini alan Hz. Muhammed, seferberlik ilan etmiştir.

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Bizans birlikleri bölgeye gelince, Hz. Muhammed bu birliklerin İslam Devleti’nin kuzeyini tehdit edeceğini tahmin etmiş ve hemen sefer hazırlıklarına başlamıştır. Hz. Ali’yi vekil olarak bırakmış ve 30 bin kişilik ordusuyla beraber Medine’den ayrılmıştır. Önce Seniyyetülveda’da karargah kurup sonrasında Tebük’e ulaşmıştır.
Hz. Muhammed, Tebük’te Şam’a yürüyüp yürümeme konusunda yanındaki isimlerle istişare yapmış ve daha ileri gitmenin zararlı sonuçlar doğurabileceğine karar vererek dönüş emri vermiştir. Bu seferde Bizans birlikleri ile çarpışılmamış olsa da güçlü Bizans ordusuna karşı böyle bir sefer hazırlayan İslam ordusunun askeri ve siyasi gücü kanıtlanmıştır.

Tebük Seferi'ne katılmayan sahabe kimdir?

Tebük Seferi ile ilgili en merak edilen konu bu sefere hangi sahabenin katılmadığıdır. Bu sefere herhangi bir mazeret bildirmeden katılmayan sahabeler arasında Ka’b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye yer alır. Tebük Seferi’nden dönünce Hz. Muhammed, bu 3 sahabeyi affetmiş ve ceza olarak onlara tecrit cezası vermiştir. Tecrit boyunca Müslümanlarla konuşması yasak olan bu sahabeler, toplumda yalnız kalmışlardır. Hz. Muhammed’in bu sahabelere verdiği tecrit cezası, 50 gün sürmüştür. 50 günün sonunda ise aşağıdaki ayet-i kerime ile sahabeler affedilmiştir.

  • “Ve Allah, haklarındaki hüküm geri bırakılan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü, olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları sıkıştıkça sıkışmıştı. Nihâyet Allah’tan (O’nun azabından) yine Allah’a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hâllerine dönmeleri için Allah, onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul edendir, Rahim’dir. (O hâlde) ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun!”
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Tebük seferi kimlere karşı yapılmıştır?

Tebük Seferi’nin kimlere karşı yapıldığı oldukça merak konusudur. Bu sefer, İslam orduları ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanmıştır. Şam’da yer alan ve sayısı 40 bini bulan Bizans ordusunu, bölgeden çıkarmak için hareket eden Hz. Muhammed ve ordusu, Tebük’te Bizans ordusu ile karşılaşmıştır. Ancak hiçbir Bizans birliği ile Müslümanlar çarpışmaya girmeden Bizanslılar geri çekilmiştir.

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