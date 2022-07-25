Cahit Berkay’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı! Türkan Şoray’ı sahnede utandırdı

İskele Meydan’ında ‘Selvi Boylum Al Yazmalım'’ filminin gösteriminin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, duygularını Gemlikliler ile paylaştı. Şoray, şöyle konuştu;

“Sizinle olmak dünyanın en güzel duygusu. Sizlerin sevgisi ve ilgisi o kadar değerli ki… Bu sevgi beni hayata bağlayan en güzel ve en önemli güç. Eşref Kolçak, Türk Sineması için çok değerli bir isimdi. Eminim bizi görüyor ve hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düşünülmesi çok güzel ve ne mutlu ki unutulmuyor. Sevgili halkımız sanatçıya her zaman çok değer veriyor ve çok vefalı. Sevgi öyle güzel bir şey ki ve siz bizleri öyle seviyorsunuz ki benden mutlusu yok. Umarım uzun seneler boyunca devam eder bu festival.”

“HEPSİ ÇİLELİ KADINLARDI VE BEN 50 SENE ÇİLE ÇEKTİM”

Oynadığı 220 filmde yüzlerce karaktere imza atan Şoray, hep mücadeleci kadınları canlandırdığını söyleyerek, “Hepsinin ayrı dramları vardı, hepsi ayrı sosyal sınıftan isimlerdi. O kadınların hepsi bendim ve onlarla özdeşleştim, onların mücadelesiyle ben de mücadele ettim. Ama maalesef canlandırdığım kadınların hepsi çileli kadınlardı ve ben 50 sene çile çektim. Çoğu edilgen kadındı ama sonunda dik durmasını öğrenmişlerdi. Ben de bu filmler sayesinde dik durmayı öğrendim” dedi.

“SAHTEKÂRLIK YAPMADIM, OYNAYALIM BİTSİN YAPMADIM”

Oynadığı roller sonrası karakterlerin acısını eve taşıdığını belirten Şoray, “O kadınların acılarını eve taşıyordum. Acaba ben kendi hayatımda böyle olsa nasıl davranırdım diye düşünürdüm. O acıyı yaşamış gibi yapmadım, gerçekten acı çektim. Sahtekarlık yapmadım. Oynayalım bitsin yapamadım, mutlaka içim acımalıydı” ifadelerini kullandı.

“DÖRT FİLM ÇEKTİM, HEM YÖNETTİM HEM OYNADIM”

Kariyerinde dört filmin yönetmenliğini üstlenerek aynı zamanda o filmlerde oyuncu olarak da yer alan Şoray, “Yıllarca kameranın önündeydim. Ama ben çılgınlık yapıp dört film çektim ve aynı zamanda oynadım. Hem kamera arkasında olmak hem de önünde olmak zor oluyordu” şeklinde konuştu.

“İYİ Kİ BURADASINIZ”

Şoray’ın konuşmasının ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sanatçıya Sevgi Ödülünü takdim etti. Sertaslan, “İyi ki buradasınız, bu festivalin uğuru olacaksınız inşallah, sayenizde bundan sonraki yıllarda üstüne koya koya devam edeceğiz. Sevgi Ödülü verilecekse en çok hak eden sizsiniz, diye düşündük. Sevgili Eşref Kolçak'ı bu sayede hep birlikte yad edeceğiz'' dedi.

“BANA SORUYORLAR ‘NASIL YAPTIN’ DİYE AŞIKTIM”

Sahneye çıkan Cahit Berkay, ise ilk şarkısını orkestrasıyla çalmak yerine Türkan Şoray'a resital yapmak istediğini belirterek, “Bana, o filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın, diye soruyorlar” dedi.

Berkay bir an duraksadıktan sonra elindeki mikrofonla Türkan Şoray’ı işaret ederek, “Aşıktım” diye konuştu.

Cahit Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğini çalarken, Türkan Şoray’da filmden diyaloglarla Berkay'a eşlik etti. Meydanı dolduran binlerce kişi “Çok yaşa Türkan Sultan” diye tezahürat yaptı.

