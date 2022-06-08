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  4. Çakallarla Dans 6 filmi için buluştular! Kadroya sürpriz oyuncular katıldı

Çakallarla Dans 6 filmi için buluştular! Kadroya sürpriz oyuncular katıldı

08.06.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakallarla Dans serisinin yeni filmi için çalışmalar başladı. Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı "Çakallarla Dans 6" filminin ilk okuma provası İstanbul’da yapıldı. Çakallarla Dans ekibi, hem hasret giderdi hem de kahkahalarla kesilen prova sırasında eğlenceli anlar yaşadı. Çakallarla Dans'ın son filminde kadroya sürpriz isimler de katıldı.

Çakallarla Dans 6 filmi için buluştular! Kadroya sürpriz oyuncular katıldı

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu komedi serilerinden biri olan ve 2010 yılındaki ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden Çakallarla Dans serisi yeni filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

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KADRODA YENİ İSİMLER VAR

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryonun okuma provası için ünlü oyuncular bir araya geldi.

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Çakallarla Dans 6’da efsane ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın yeniden bir araya gelirken kadroya Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç, Kemal Zeydan gibi oyuncular dahil oldu.

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Gelecek sezonun en iddialı yerli filmlerinden biri olacak ve sinemalarda yayınlanacak olan ‘Çakallarla Dans 6’nın çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

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