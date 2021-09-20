Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde, Süleyman Çakır'ın oğlu küçük Pusat'a hayat veren Sertan Karaağaç, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Sertan Karaağaç'ın son hali:

Çocukken milyonların tanıdığı Sertan Karaağaç, şimdilerde 24 yaşında...

Ekranlardan uzak bir hayat süren Karaağaç, tabiatla iç içe olmayı çok seviyor.

Bir dönemin çocuk yıldızı, Instagram hesabından, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ali Candan, yurt dışında KGT adına birçok operasyonda gerçekleştirmiş önemli bir isimdir. Candan, lideri olan Aslan Akbey tarafından Türkiye'ye çağrılmış ve kendisine Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Ali Candan'ın bu göreve verilmesindeki amaç: mafyanın en tepesindeki Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Ancak Ali Candan'ı bu yolda, buruk bir hikaye de beklemektedir...



