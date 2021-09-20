MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

20.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisinde, Çakır'ın oğlu Pusat'ı canlandıran çocuk oyuncu Sertan Karaağaç, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde, Süleyman Çakır'ın oğlu küçük Pusat'a hayat veren Sertan Karaağaç, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Sertan Karaağaç'ın son hali:

Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

Çocukken milyonların tanıdığı Sertan Karaağaç, şimdilerde 24 yaşında...

Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

Ekranlardan uzak bir hayat süren Karaağaç, tabiatla iç içe olmayı çok seviyor.

Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

Bir dönemin çocuk yıldızı, Instagram hesabından, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti

KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ali Candan, yurt dışında KGT adına birçok operasyonda gerçekleştirmiş önemli bir isimdir. Candan, lideri olan Aslan Akbey tarafından Türkiye'ye çağrılmış ve kendisine Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Ali Candan'ın bu göreve verilmesindeki amaç: mafyanın en tepesindeki Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Ancak Ali Candan'ı bu yolda, buruk bir hikaye de beklemektedir...

Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı son haliyle şoke etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...
Hazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyorHazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyor
Eylül ayında tatil keyfi! Güzel oyuncu mayolu pozlarını paylaştıEylül ayında tatil keyfi! Güzel oyuncu mayolu pozlarını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.