Çal Mağarası nerede, nasıl gidilir? Çal Mağarası giriş ücreti, yol tarifi

Trabzon'da bulunan Çal Mağarası'nın 8 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Mağara bugünkü şekline iki aşamada ulaşmış. Birinci aşamada yüzeyden sızan sular toprak zorunda ki CO2'yi bünyesine katarak asidik karakter kazanmaları sonucunda kireçtaşını daha fazla çözerek kırıkları genişletmiş ve bir yer altı su kanalı oluşmasını sağlamış. İkinci aşamada ise bölgesel yükselmeye bağlı olarak mağara gelişimini sağlayan su akimi azalmış ve mağaranın gelişimi durmuş. Bu dönemde başlangıçta daha yukarı kotlardaki düdenlerle bağlantılı olan su kanallarından sızan sular, yer yer sarkıt ve dikitleri oluşturmaya başlamış.

Pandemi döneminde de ziyaretçisi eksik olmayan Çal Mağarası ülkemizde mutlaka görülmesi gereken bir doğal oluşum. Üzerinde bir tarihi kale ve içinde göl ve şelale bulunan mağara her mevsim ziyaret edilebiliyor. Hadi mağarayı birlikte keşfedelim.

ÇAL MAĞARASI'NIN ÖZELLİKLERİ

Çal Mağarası 8 km uzunluğu ile dünyanın en uzun 2. mağarasıdır. Yalnızca 1 km'lik kısmı ziyaret edilebiliyor. Mağaranın içinde gölet, dere ve şelale bulunuyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 cm'e kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25-30 cm'e düşüyor. Mağaradaki hava dolaşımının sinüzit ve astım gibi fiziksel rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Mağara doğa turizmine olduğu kadar sağlık turizmine de hizmet ediyor.

ÇAL MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Çal Mağarası giriş ücreti 2021 yılı için 10 TL, indirimli 5 TL. Müze kart burada geçerli değil.

