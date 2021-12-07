Çalar saatlerin atası! Kapı kapı dolaşarak insanları uyandıran ve para kazandıran bir meslek: Knocker-up

Günümüzde bir çalar saat ya da alarmın sesiyle uyanmaya alışkınsınızdır. Özellikle cep telefonları bu konuda kurtarıcı bir alet olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi devriminden sonraki dönemlerde insanların iş hayatındaki rolü arttı ve bu durum aslında çalışma hayatını daha aktif hale getirdi. Britinya ve İrlanda’da çalar saatler hem pahalı hem de zaman konusunda güven vermiyordu. Bu nedenle uyandırıcı olarak işlev gösteren bir mesle kolu doğdu.

DEĞİŞİK YÖNTEMLER KULLANDILAR

“Knocker-up” mesleğini yapan kişiler ilk başlarda müşterilerinin istedikleri saatlerde evlerinin önünde yüksek sesle bağırarak onları uyandırıyordu. Ancak komşularının hem rahatsız olması hem de para vermeden hizmetten yararlanabilmesi değişik yöntemlerin kullanılmasına neden oldu. Kapı çalan kişi, müşterilerini uyandırmak için kısa ve ağır bir çubuk kullanılıyordu. Daha yüksek katlardaki pencerelere ulaşmak için ise genellikle bambudan yapılan uzun ve hafif bir çubuk tercih ediliyordu. Hatta kimi uyandırıcılar müşterilerinin camlarına bezelye fırlatanlar dahi oldu.

UYANDIRMA SAATLERİNİ UNUTMAMALARI GEREKİYORDU

Müşterilerin uyanma saatlerini akılda tutmak tıklayıcıların göreviydi. Bazıları müşterilerinin evinin dışındaki tebeşir ile yazdıkları uyanma saatlerini kullanıyordu, bazıları ise her müşterinin evinin önün hem uyandırma saati hem de kendi reklamlarını içeren levhalar asıyordu.



