Bu salgın diğerlerinden başka! Tam 18 ay boyunca süren tarihin en ilginç salgını: Tanganika Kahkaha Salgını

Takvimler 30 Ocak 1962 tarihini gösterdiğinde Kashasha’da bir yatılı okulda okuyan üç öğrenci kendi aralarında şakalaşıyordu. Bu şakalaşma daha sonrasında bir salgına dönüştü. 159 öğrenciden 95’i bu salgından etkilendi. Öğrenciler gülmekten başka bir şey yapamadığı için yatılı okulun müdürü çareyi evlerine göndermekte buldu. Okulun kapanmasından sonra salgın kısa sürede bütün köye yayıldı.

KARANTİNA BÖLGELERİ OLUŞTURULDU

Nshamba köyünde 217 kişiyi etkisi altına alan gülme krizi salgını aylar boyunca devam etti. Okullar açıldığında salgın devam ettiği için kısa bir süre sonra yeniden eğitime ara verdi. 18 ay boyunca 14 okulda eğtim ve öğretime ara verildi. Salgın bu süre içinde 30 bin kişiyi etkisi altına aldı.

Kişilerin önlenemez bir şekilde gülmeye devam etmesi üzerine karantina bölgeleri oluşturularak salgın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Karantina bölgelerinde tedaviler yapıldı ve tarihin en ilginç salgını sona erdi.



