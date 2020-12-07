Caleb Ekuban: Hayal kırıklığına uğradık

Trabzonspor'un Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının tek golünü atan Caleb Ekuban, mücadele sonrasında konuştu.

Puan kaybı için üzüldüklerini kaydeden golcü futbolcu, "Hayal kırıklığına uğradık. 2-0 yapacak fırsatımız vardı, ben de iyi bir şans yakalamıştım, maalesef o golü atamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her hafta daha iyi oluyoruz, belki önümüzdeki hafta galip gelerek bu puan kaybını unutturabiliriz" dedi.

Maçın içindeki pozisyon sorulunca Ekuban, "Hocamız ile görüşmemizde de söyledim, nerede ihtiyaç olursa orada faydalı olmaya çalışıyorum. İlk golü kanattayken attım, maçın devamında ortada oynarken de, en önde oynarken de elime fırsatlar geçti. Takıma nasıl katkım olursa onu vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

