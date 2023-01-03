Çalgı Çengi: İkimiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çalgı Çengi: İkimiz nerede ve ne zaman çekildi?

Çalgı Çengi: İkimiz sinema severler ile buluşuyor. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı Çalgı Çengi: İkimiz eğlenceli sahneleriyle izleyicilerde seyir zevki yaşatıyor. Filmin yönetmenliği ve senaristliği Selçuk Aydemir'e aittir. İşte Çalgı Çengi: İkimiz filmi hakkında merak edilenler...

ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ FİLMİ KONUSU

Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları istenir, nikâh memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...

ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Murat Cemcir - Salih

Ahmet Kural - Gürkan

Rasim Öztekin - Bünyamin abi

Ayhan Taş - İsmet

Burak Satıbol - Samet

Ahmet Gülhan - Naz'ın Babası

Ayşe Kökçü - Naz'ın Annesi

Nur Erkul - Naz

Tuna Orhan - Yunus

Cahit Gök - Cemal

Barış Yıldız - Selami

Korhan Herduran - Hulusi

Samet Gürsel - Kadri

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Ceyhun Güneş - Bakkal Gökmen

İlker Yakut - Semih

Zihni Göktay - Komiser

Cemil Şahin - Simitçi

Hakan Akın - Metin

Osman Kaba - Doktor

Erdal Şahin - Suçlu

Okan Has - Polis

Sinan Alkan - Metin'in Abisi

Atilla Pakdemir - Döşemeci Numan Usta

ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı filmin çekimleri 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleri ile öne çıkan Çalgı Çengi İkimiz isimli filmde Kural ve Cemcir'in, mafya babası olan İsmet'ten kaçış sahnelerinin isw İstanbul Küçükyalı'da çekildiği öğrenildi.



