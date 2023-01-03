Çalgı Çengi: İkimiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çalgı Çengi: İkimiz nerede ve ne zaman çekildi?

Çalgı Çengi: İkimiz sinema severler ile buluşuyor. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı Çalgı Çengi: İkimiz eğlenceli sahneleriyle izleyicilerde seyir zevki yaşatıyor. Filmin yönetmenliği ve senaristliği Selçuk Aydemir'e aittir. İşte Çalgı Çengi: İkimiz filmi hakkında merak edilenler...
Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları istenir, nikâh memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...
Murat Cemcir - Salih
Ahmet Kural - Gürkan
Rasim Öztekin - Bünyamin abi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Ahmet Gülhan - Naz'ın Babası
Ayşe Kökçü - Naz'ın Annesi
Nur Erkul - Naz
Tuna Orhan - Yunus
Cahit Gök - Cemal
Barış Yıldız - Selami
Korhan Herduran - Hulusi
Samet Gürsel - Kadri
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Bakkal Gökmen
İlker Yakut - Semih
Zihni Göktay - Komiser
Cemil Şahin - Simitçi
Hakan Akın - Metin
Osman Kaba - Doktor
Erdal Şahin - Suçlu
Okan Has - Polis
Sinan Alkan - Metin'in Abisi
Atilla Pakdemir - Döşemeci Numan Usta
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı filmin çekimleri 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleri ile öne çıkan Çalgı Çengi İkimiz isimli filmde Kural ve Cemcir'in, mafya babası olan İsmet'ten kaçış sahnelerinin isw İstanbul Küçükyalı'da çekildiği öğrenildi.