Mynet Trend

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 17.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir yaban domuzu, çok katlı binalar arasında kalan yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen doğa dostları ve yetkililer, anne ve 6 yavrusunu, bulundukları alanı güvenlik çemberiyle çevirerek, koruma altına aldı.

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

Kuşadası'nda bir yaban domuzu, Ege Mahallesi'nde bulunan yüksek katlı binalar arasındaki yeşil alanda 6 yavru dünyaya getirdi. Anne ve yavru yaban domuzlarını fark eden mahalle sakinleri, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD), Aydın Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri ile Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaban domuzunun yuva yaptığı alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Vatandaşları da alana girmemeleri yönünde uyardı.

yaban-domuzu-sehir-icindeki-yesil-alanda-6-yavru-dogurdu_9770_dhaphoto4

Doğumun yeni olması nedeniyle anne ve yavrularının yanına bir süre yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaban domuzu, yavrularıyla birlikte bir süre daha burada kalacak, daha sonra da yavrularını da alıp yan taraftaki makiliklere gidecektir. Ege Mahallesi'nden çok sayıda domuz ihbarları geliyor. Yaşam alanları daralan hayvanlar yiyecek umuduyla kıyı sitelere yöneliyor. Bu bölgelerde yaşayanlar çöplerini, özellikle organik atıklarını gelişi güzel etrafa bırakmamalı" dedi.

yaban-domuzu-sehir-icindeki-yesil-alanda-6-yavru-dogurdu_9770_dhaphoto3

Sürücü, bu olayın bir gerçeği gözler önüne serdiğini belirterek, "Yaban hayvanlarının barınabileceği ve beslenebileceği alanlar sürekli azalıyor. Özellikle makilikler yaban hayvanları için çok önemli. Makiliklerin yaban hayatına evsahipliği yapmasının yanı sıra, erozyonu engellemesi, su tutma işlevini görmesi ve bitki çeşitliliği açısından çok önemli işlevleri var. Kuşadası'nda kalabilen makilikler, çalı çırpı olarak görülüp, tahrip edilmemeli. Yapılaşma açılmamalı. Üzerinden rant kazanılacak arazi parçaları olarak değerlendirilmemeli. İçinde endemik türlerin de bulunduğu önemli bitki türlerinin ve yaban yaşamının devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu. (DHA)

yaban-domuzu-sehir-icindeki-yesil-alanda-6-yavru-dogurdu_9770_dhaphoto2

yaban-domuzu-sehir-icindeki-yesil-alanda-6-yavru-dogurdu_9770_dhaphoto1

Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...
Yer: Rize! Çift başlı balıklar görenleri şaşkına çeviriyor!Yer: Rize! Çift başlı balıklar görenleri şaşkına çeviriyor!
Mama çalarken yakalanmıştı! Başka markette de böyle görüntülendiMama çalarken yakalanmıştı! Başka markette de böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaban domuzu Aydın

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!

Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!

TBMM'ye her yıl 1 ton gönderiliyor! En çok onlar tüketiyor...

TBMM'ye her yıl 1 ton gönderiliyor! En çok onlar tüketiyor...

Kaldıkları otelin fiyatı şoke ediyor

Kaldıkları otelin fiyatı şoke ediyor

Ferat Üngür serbest bırakıldı

Ferat Üngür serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü

Osmaniye'de bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü

Yer: Rize! Çift başlı balıklar görenleri şaşkına çeviriyor! İşte nedeni...

Yer: Rize! Çift başlı balıklar görenleri şaşkına çeviriyor!

Mama çalarken yakalanan şüpheli, başka marketten de ayçiçek yağı çalmış

Mama çalarken yakalanmıştı! Başka markette de böyle görüntülendi

15 yıldır dağlarda taş arıyor

15 yıldır dağlarda geziyor! Tek bir amacı var

10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

Sadece 10 dakikada 10 metrelik böreği yedi!

Marketten bebek maması çaldı, gözaltına alındı!

Marketten bebek maması çaldı, gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.