Çalınan erotik mozaik bulundu! 80 yıllık sır çözüldü! Alman Nazi yüzbaşısı...

İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman Nazi yüzbaşısı tarafından Pompeii'den çalınan erotik bir mozaik panel, antik Roma kalıntılarının bulunduğu alana geri götürüldü.

İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığına göre mozaik, savaş sırasında İtalya'daki Alman askeri ikmal zincirinden sorumlu bir Wehrmacht yüzbaşısından hediye olarak alan ve daha sonra hayatını kaybeden bir Alman vatandaşının yadigarları arasındaydı. İki aşığı tasvir eden kalıntı, milattan önce (M.Ö.) geçen yüzyılın ortası ile milattan sonra (M.S.) birinci yüzyıl arasına tarihlenmiş.

YAKINLARI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Mozaiğin varlığı ölen Almanın yakınlarının, Roma'daki İtalyan Carabinieri kültür mirası koruma ekibiyle temasa geçerek, mozaiği İtalyan devletine nasıl iade edeceklerini sormalarının ardından ortaya çıktı.

Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, mozaiğin kaynağının tam olarak bilinmediğini ve hiçbir zaman da bilinemeyeceğini söyledi.